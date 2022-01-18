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一杯梅酒=一碗滷肉飯！營養師曝「酒類熱量排行」　最低的竟是啤酒

▲▼酒類熱量排行。（圖／余朱青 營養師授權提供）

▲酒類熱量排行。（圖／粉專余朱青 營養師授權提供）

網搜小組／老嘉郡報導

夜深人靜時總喜歡來杯酒配宵夜嗎？營養師余朱青日前在粉專上分享各式酒類的熱量圖，像是白蘭地、威士忌、琴酒、伏特加的熱量，大約在230大卡～260大卡左右，米酒、韓國燒酒、日本清酒則大約在123大卡~150大卡，熱量最高的是高粱酒、大約324大卡，熱量最低的則是原味啤酒、大約41大卡，最驚人的是，許多女生最喜歡的梅酒，小小一杯的熱量就幾乎是一碗滷肉飯的熱量了！

營養師余朱青在粉專上說明，一公克的脂肪能提供9大卡的熱量，每克的酒精則能提供7大卡熱量，人體攝取食物轉化成熱量後，用來維持人體基本心跳、血壓等代謝，一部份的能量會轉化為肝醣，存於肝臟與肌肉之中，幫助短時間內肌肉收縮和維持血糖平衡，多出來的熱量則轉化為脂肪組織，存於皮下或內臟周圍組織。吃喝得太多、熱量消耗不完，多出的熱量轉化為脂肪組織就會堆在身上，不僅影響外觀、也會造成肥胖等健康危機。

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啤酒

▲聚會時太過開心，就會很容易喝太多酒。（示意圖／達志影像）

此外，酒精濃度愈高的酒、單位卡路里也相對較高，如果要喝可以選擇酒精濃度較低的酒。還有許多人喝酒常會配小菜，營養師也提醒，酒的熱量已經很高，如若搭配高油、高鹽的小菜，熱量及鈉含量都容易爆表，可以考慮搭配涼拌小黃瓜、 海帶、 沙拉等清淡或少油的涼拌菜。

許多女生愛喝的調味酒，裡頭的含糖量及熱量也都不少，一瓶調味酒就等於喝下200大卡的熱量，另外一杯大約100ml的梅酒，熱量也是將近一碗滷肉飯，如果是有在減脂的朋友， 就要特別留意攝取量。

● ETtoday提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒

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