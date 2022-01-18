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27歲足球員「跑步狂跌倒」！醫看他太健康拒檢查　拖2年才知罹罕病

▲▼ 27歲足球運動員拉韋斯（Luke Lawes）診斷出漸凍症。（圖／翻攝自gofundme）

▲ 拉韋斯去年診斷出漸凍症，逐漸無法行走。（圖／翻攝自gofundme）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國柴郡一名年輕的運動員過去從不擔心自己的健康，直到2年前察覺肌肉不正常抽搐，後來又發現自己跑步總是跌倒，直覺告訴他有哪裡不太對勁，求助神經科醫師後才診斷出患有俗稱漸凍症的罕見疾病。

《利物浦迴聲》報導，來自柴郡弗羅德舍姆（Frodsham）的27歲足球運動員拉韋斯（Luke Lawes）2年前發現全身肌肉詭異抽搐，就醫卻被告知是壓力及焦慮引起，醫師也不願為他多做檢查，直到去年封城放寬後，他重新開始踢球，每次試圖跑步時都會跌倒，令他心想「肯定出了什麼問題」。

拉韋斯提到，因為他很年輕，看似健康且熱愛運動，醫師便不為他做任何檢查，「醫師一直跟我說沒什麼問題，叫我回家」，過去他也不曾擔心自己的健康，但行走能力逐漸受到影響，「有股強烈的直覺讓我覺得自己肯定出了問題，這是以前從來沒有過的」，到神經科就醫後，去年10月才被診斷出患有運動神經元疾病（MND）。他也藉此呼籲人們，相信自己的直覺。

根據英國醫療系統網站，這是一種影響大腦及神經的罕見疾病，俗稱漸凍症，導致患者運動神經萎縮，隨時間推移日漸虛弱，壽命縮短，甚至死亡，目前無法根治，但可透過治療減少對日常生活的影響。

拉韋斯還在適應這種疾病，不僅是走路，光是打開物品等簡單的小事也需花費更多時間，多虧女友貝姬（Becky）從旁協助。他的手足珍妮佛（Jennifer St. Pierre）坦言，他走路已經很困難，病情正以驚人速度惡化，可能很快就必須靠輪椅行動，預期壽命很短。

拉韋斯坦言，得知診斷結果時非常震驚，「我崩潰了」，但仍振作起來，決心活得精彩。他舉物理學家史蒂芬．霍金（Stephen Hawkins）的例子指出，「他在確診後活了很多年，我不認為是僥倖，而是靠著堅持下去的心態。」

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