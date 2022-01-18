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護理師獨爬金龍山！遭惡舅甥洗劫「脫到剩內褲」　綁樹幹丟包

記者陳羿妏／綜合報導

南投縣魚池鄉日月潭金龍山2021年3月19日發生一起搶劫丟包事件，事發當時一名30歲夏姓護理師登山途中遭潘姓、涂姓舅甥持槍洗劫，還被脫到剩下內褲，以束帶綁手帶到深山丟包。一審南投地院依攜帶兇器強盜罪，將潘男、涂男各重判7年8月；案經上訴，二審台中高分院駁回，維持原審量刑，可上訴。

回顧事發經過，潘男、涂男因缺錢花用，2021年3月19日準備束帶、手套、童軍繩、膠帶等犯案工具，於金龍山附近隨機找遊客下手。2人當時見夏男獨自移動，便持槍上前假意詢問夏男是否為「陳某人」，而涂男見夏男否認、反抗，便壓制對方且朝空地開了一槍。

▲南投警方逮捕金龍山搶案其中一名嫌犯涂姓男子。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方逮捕金龍山搶案其中一名嫌犯涂姓男子。（資料照／記者高堂堯翻攝）

隨後，潘男、涂男用束帶綁住夏男雙手、以毛帽套頭及膠帶封口，將夏男載往深山，用童軍繩綑綁在樹上，再毆打逼夏男說出提款卡的密碼，最後開著夏男的車下山，盜領4萬5000元後棄車逃逸；夏男自行脫困後，在陌生山路摸索近10小時，隔天（3月20日）凌晨0時許才找到派出所報案求援。

南投警方組成專案小組，鎖定2名涉有重嫌且前科累累的毒品治安人口男子，先在埔里鎮市區逮捕涂男，接著4天後逮到潘男，全案依強盜罪嫌送辦。

一審南投地院勘驗相關事證後，確認2人犯行，依攜帶兇器強盜罪，將潘男、涂男各重判7年8月，其中潘男8月刑期，得易科罰金24萬、涂男9月刑期，得易科罰金27萬。

案經上訴二審，涂男聲稱，潘男是本案主謀，他是受到對方鼓吹而利用犯案，原判決並未區分主謀，量處同樣刑期，請求法院考量他有悔意、被害人受傷程度輕微等情狀，減輕他的量刑；潘男則表示，他是一時失慮才會鑄下錯誤，並非預謀犯案，請法院斟酌其喝酒後的犯案動機、目的，以減輕刑期。

不過，台中高分院不採信2人的說詞，考量他們尚未與夏男達成和解，故駁回上訴，維持原審量刑，全案仍可上訴。

▼潘男落網。（資料照／記者高堂堯翻攝）

▲▼護理師遇搶…遭押往金龍山「穿內褲綁樹頭」！第2搶匪落網。（圖／記者高堂堯翻攝）

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