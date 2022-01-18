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陳柏惟秀戒指照釣出鳳梨問「要衝了？」　本人1句話解答

記者黃翊婷／綜合報導

台灣基進黨前立委陳柏惟因謝票墜車，直到15日才出院，沒想到2天後他突然在臉書PO出戒指的照片，並表示「我很喜歡，你要不要也來一個」，讓不少網友誤以為是喜事近了，紛紛留言恭喜，連網紅鳳梨（吳泓逸）也跑來留言問道，「要衝了嗎？」至於是不是真的要結婚，陳柏惟在留言區給出答覆，「為了避免你各位想像力豐富，這咖（戒指）是我在戴的。」

陳柏惟秀戒指照，網友狂刷恭喜。（圖／翻攝自Facebook／陳柏惟）

▲陳柏惟曬出戒指的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳柏惟，下同）

陳柏惟11日與當選中二選區立委的林靜儀一起掃街謝票，卻在行經霧峰時不慎從吉普車跌下，導致右肩韌帶受傷，送醫治療4天，總算在15日出院。出院當日他在臉書PO出一張閉眼抓頭的照片，半開玩笑表示，希望大家別太計較，因為「全身都是洞」，這張照片已經是最好看的了。

不過，墜車風波才平息2天，陳柏惟17日突然在臉書PO出一張戒指的照片，並寫下一句「我很喜歡，你要不要也來一個」。文章公開不到一天，引來超過7600名網友按讚，大家以為他喜事近了，紛紛留言祝賀，「恭喜」、「求婚我可以幫忙拍影片」、「真心祝福」、「終於願意被套牢了喔」、「我覺得可以」；網紅鳳梨（吳泓逸）也留言問道，「要衝了嗎？」

陳柏惟秀戒指照，網友狂刷恭喜。（圖／翻攝自Facebook／陳柏惟）

▲網紅鳳梨也來留言。

還有眼尖網友發現，戒指的內側刻有「Guá sī Tâi-uân-lâng」，也就是「我是台灣人」的意思。對於大眾的祝福，陳柏惟也在留言區解答，希望大家別誤會，「為了避免你各位想像力豐富，這咖（戒指）是我在戴的。」

▼陳柏惟墜車後住院治療4天。

▲▼陳柏惟出院了。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

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