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27歲男蛇行紅燈右轉被攔車　警鷹眼抓到「有夾鏈袋」3人栽了

▲陳男駕車遭遇北市特勤中隊幹員攔查，雖然把毒品藏到坐墊下仍遭眼尖警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳男駕車遇北市特勤中隊幹員攔查，雖然把毒品藏到坐墊下，但仍遭眼尖警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有毒品前科的27歲陳姓男子12日晚間7時許駕駛轎車，行經北市萬華區桂林路時，紅燈回歸右轉，且不斷在車陣中蛇行。台北市刑大特勤中隊警員巡邏發現，為保護民眾行車安全，立刻上前攔車，不料發現陳男神情詭異，果真在車上搜出安非他命、液態K他命等毒品，當場將3人帶回偵訊。

▲陳男駕車遭遇北市特勤中隊幹員攔查，雖然把毒品藏到坐墊下仍遭眼尖警員查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警員發現不明夾鏈袋後，立刻使用毒品快速試劑，發現是二級毒品K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警刑事大隊表示，農曆春節將至，警方針對北市轄區重要地區加強巡邏維安勤務，當時特勤中隊警員在萬華區桂林路段巡邏時，發現一輛馬自達轎車駕駛紅燈右轉，而且過程中不斷蛇行，險象環生，因此上前攔停車輛，並盤查陳姓駕駛。

不過，陳男應答過程神色異常且言詞閃爍。警員用手電筒掃視車內，發現陳男駕駛座下腳踏墊有夾鏈袋，還有結晶體殘渣，當場利用毒品快速試劑，發現是二級毒品K他命。

當下警方進行搜索，發現陳男身上有一瓶液態K他命，因此當場扣押毒品，並將車上3名男子帶回警局調查，釐清是否有毒駕情事，全案訊後依觸犯《毒品危害防制條例》將3人移送台北地檢署偵辦。

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