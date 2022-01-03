北市酒駕大執法10天抓130件　小黃運將酒精殘留上路遭廢照12年

▲台北市警局為期10天的酒駕大執法查獲130件酒駕案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局從去年12月24日起到今年1月2日因應耶誕、跨年假期執行「取締酒後駕車大執法」專案，警方統計專案期間，共取締酒後駕車計130件；台北市警局交通大隊表示：接下來因應年節前民眾活動頻繁，維護行人安全，警方規劃自3日起至2月15日止繼續針對「酒駕」、「車輛不停讓行人」兩大違規樣態加強執法，希望藉此維護民眾行車用路平安。

台北市警局交通警察大隊員警在12月29日清晨8時許，在環河北路三段執行酒測勤務，攔查一輛多元計程車，該車黃姓駕駛行經酒測路檢點時，警員攔查發現黃男滿臉酒容，並散發濃厚酒味。

▲台北市警局為期10天的酒駕大執法查獲130件酒駕案，其中一名多元計程車司機因應酬飲酒、隔天上路酒測值仍高達0.35遭警方送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

黃姓駕駛經警方酒測，酒測值0.35MG/L，警方依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。黃男向警方表示：他前晚間與朋友聚會飲酒，席間飲用威士忌約300c.c.，雖已返家睡覺休息超過8小時隔天上午才出門跑車，原欲前往延平北路2段搭載客人，沒想到體內的酒精仍未代謝完全，開車接客途中即遭員警查獲酒測。

黃姓職業駕駛人除遭警方移送法辦外，因酒駕上路，他的計程車執業登記證也因此遭廢止，且12年內不得考取，無法再上路載客營業，黃男對於自己宿醉上路行為懊悔不已。警方也藉此案例呼籲民眾、駕駛人切莫酒後上路以免觸法，得不償失。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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