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社會 社會焦點 保障人權

北市行人一年1666人街頭傷亡　意外事故最常發生在這些路口

▲▼路口不禮讓行人示意圖。（示意圖／警政署提供）

▲台北市區內常見路口不禮讓行人現象發生。（示意圖／警政署提供）

記者張君豪／台北報導

根據台北市交通大隊統計，台北市每年平均都有2000多件行人死亡交通事故、交大統計到去年11月該類行人相關車禍已發生2475件、這些車禍過程釀成1666人傷亡，警方指出行人交通事故約有60%均發生路口，駕駛轉彎常見未禮讓行人發生車禍意外，用路行人若未依交通號誌標線通行，也容易釀生車禍。

根據台北市交通大隊統計，車輛不禮讓行人違規熱點，第一名是忠孝東路基隆路口，行人穿越馬路違規第一名則是市民大道、松山路口；北市警方去年統計到11月底、就開單告發1.2萬件車輛不停讓行人違規。

▲▼新冠疫情下的台北夜景。北市府鳥瞰仁愛路、信義區華納威秀、捷運市府站、微風信義店、忠孝基隆路口、西門町。（圖／記者湯興漢攝）

▲市府轉運站旁的基隆路、忠孝東路口成為車輛不禮讓行人的交通違規熱點（圖／記者湯興漢攝）

其中違規熱點包含忠孝東路基隆路口、忠孝東路復興南路、中正路文林路口，警方分析上述熱點都是接近公共運輸轉運站、商業區及市集人潮較多區域，車流容易堵塞，駕駛人為搶快易發生不禮讓行人的違規、意外事故。

另外交大去年統計到11月底數據，針對行人違規穿越馬路取締告發2.3萬件，其中包含市民大道松山路口、福國路福華路口、中正路文林路口都是行人違規熱點。警方分析這些路口鄰近商辦大樓及火車站、通勤人車眾多加上部分路段距離較窄、反之行人也容易貪快穿越馬路造成違規現象頻傳。

警方分析數據發現，同時包括車輛不禮讓行人及行人違規穿越路口的交通違規熱區，包括忠孝復興站旁的忠孝東路復興南路口、及捷運士林站的中正路文林路口、結怨芝山站的福國路福華路口；警方指出捷運站附近商業行為多、通勤人潮也多，人車容易聚集在該區塊導致行車、行人用路違規現象均多。

台北市警方呼籲，汽車駕駛及用路行人均需遵守交通規則避免違規、意外事故發生，車輛行經沒有燈號的路口也需減速慢行、看到行人穿越路口就並須停等禮讓，才能避免類似意外發生。

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