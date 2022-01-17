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劍潭活動中心收確診者又上培訓課程　羅一鈞：屬不同樓且距離遠

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩 、醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，民眾不用覺得位於同園區就有染疫風險。（圖／指揮中心提供）

記者許維寧／台北報導

有民眾反應中華民國導遊協會近日辦理相關課程，上課地點卻選在收治新冠肺炎輕症患者的劍潭青年活動中心，學員擔心有染疫風險。對此，中央流行疫情指揮中心今天（1/17）回應，劍潭指揮中心雖有收治輕症患者，但和從事教學活動的大樓不同，動線分開且距離遙遠，民眾不用覺得位於同園區就有染疫風險。

今有民眾反應，自費報名參加中華民國導遊協會課程，希望取得相關證照，但上課地點卻是在有收治新冠肺炎輕症病患的劍潭青年活動中心，恐有染疫風險。導遊協會則表示，收治病患的大樓和上課使用大樓一開始就分屬不同棟、空調不相通，今天也規劃相關動線，將學員與大樓內工作人員動線分流，但考量學員仍會擔心，因此明天就會將97名學員遷往另一個上課地點。

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中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，媒體提問，劍潭活動中心今天仍由導遊協會安排學員上課，是否符合規定？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，劍潭青年活動中心雖設置檢疫所，但不同棟樓正舉行教學活動，據指揮中心了解，執行教學活動的大樓和充當檢疫所的大樓動線完全分開，「距離其實蠻遠的。」請民眾不要覺得位於同一個園區，就有彼此染疫的風險。

羅一鈞也談到，目前活動中心檢疫所收治20多位確診者，使用獨立建築物不會跟其他園區、樓層有交流，人員也落實分艙分流。但北市府會再清空園區其他部分，空出更多房間收容其他可能入住的確診病患，園區其他樓使用情形會越來越少，正在上課的民眾請不用擔心。

指揮官陳時中說，現在對上課或集會人數沒有限制，但主辦若知道室內無法保持社交安全距離均要戴口罩。

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