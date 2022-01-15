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確診者故意回國用健保？　留學生轟「恐怖風向」：只顯得自己無知

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲12日境外移入92例，創單日新高！（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

近日是春節入境高峰，而今（15）日境外移入有72例，1月至今已累計666例。就怕醫療量能負荷不住，許多網友便質疑「這些人想回台用健保」，更傳出偽造假的陰性證明的說法。對此，一名正在澳洲讀書的台人無奈喊話，確診屬於輕症的話，「誰會因為小感冒症狀，特地花十幾萬搭不舒服的長程飛機回台灣？」

一名女網友在Dcard以「知道確診根本上不了飛機嗎？」為標題表示，對於一堆人指控「國外都確診，飛回來用（台灣）健保」的言論，讓她實在難以接受，「各種臆測的言論真的讓人不寒而慄，請問在批判他人之前，知不知道『要48小時內的陰性證明才能登機』？」

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也就是說，若這些人早已確診，在國外根本上不了飛機，因此原PO語帶肯定直言，「更不存在知道自己確診，所以要回來台灣用健保這種事，因為第一關就會被擋了。」

原PO接著分析，不少確診者是輕症，基本上吃退燒止痛、喝水多休息，幾天後就會好轉，根本沒必要回台靠健保就醫，「誰會因為小感冒症狀，特地花十幾萬搭不舒服的長程飛機回台灣，還被關到負壓隔離病房？」「要說確診還回來害其他人這種話，真的只會顯得自己毫無思考能力。」

順帶一提，原PO正在澳洲讀書，她也分享當地醫療健全制度，「所有一般看病都免費，連掛號費都不用，除了牙科和眼科。加上我還在學收入又不高，每個月政府還會給約台幣1萬6千元的零用錢，而且還會隨著疫情越來越多，快篩每個月可以免費拿5個，如果你在新南威爾斯州，確診的話還有大概台幣也是1萬6千元的補助。」

對此，原PO強調，台灣健保雖然很好，但並不代表其他國家都沒有相關制度，只能跑回台灣，「然後我每年甚至還不用繳任何費用給政府，就拼命拿錢，但如果出境會被停止補助，所以講難聽一點，台灣健保真的不錯，但沒有了不起到會讓人想花10萬回來用。」

▲桃園國際機場2日晚間湧現出境人潮，報到櫃台前擠滿準備出境國人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲原PO透露，旅外國人選擇回台一定也是不得已的。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

關於有網友質疑，境外移入都是要過春節而返台的？原PO認為，其實許多人也是不得已的，「我認識在這幾個月回去的人，大多都是從疫情爆發開始都沒有回去，真的因為家裡某些私人因素才回去的，完全沒有聽到是要過年這種原因」，況且會選擇疫情期間出過的人，「早就有不能常常和家裡團聚的覺悟，身邊回台灣的例子，大多是親人重病或是過世，甚至是回去想要看能不能幫親人器官移植的。」

最後，原PO呼籲酸民們別亂帶風向，少一點批判多一點換位思考，「若真的要躲疫情，2020年初就可以逃回台灣了，畢竟國外一開始就很嚴重，甚至外國人最一開始沒有戴口罩的觀念」、「國外福利多得要命，非必要原因，根本沒有人想砸大錢整趟戴N95回台灣。」

文章曝光後，底下網友熱議「強制鎖國跟獵巫製造恐慌，才是比病毒更可怕的吧，有陰性證明上飛機但入境以後卻驗出陽性的人，講白了他一定符合台灣政府規範才能回來，潛伏期也不是你能控制的，到底為什麼要把這種東西怪在別人身上？要回家的人其實比誰都擔心自己會是感染者，因為我們最愛的家人都在台灣」、「就算我確診也完全不會想回台灣，都打過三劑疫苗了，得了就像感冒而已，真的沒有台灣媒體說的那麼嚴重」、「目前在英國確診還待在宿舍隔離中，我本身的症狀就是輕微感冒而已，嗅覺味覺都還在，一點點流鼻涕一點點痰這樣，所有身邊驗陽性的人，都是好好待在自己房間隔離等病好而已，真的沒有人會想要『逃』回台灣啦」。

▼留學生澄清，確診者根本不會為了健保而回台就醫。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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