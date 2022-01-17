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社會 社會焦點 保障人權

2年死42人！國道未繫安全帶去年暴增萬件　鬼門關前靠這條保命

▲▼國道一號車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲去年一起國道追撞車禍，因為都有確實繫好安全帶，幸無造成嚴重傷亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、蔡怡萍／新北報導

寒假陸續開始，春節返鄉出遊潮也將至，開車上路一定要遵守交通規則，繫好安全帶！國道警方統計，110年國道未繫安全帶致死20人，佔全國道車禍總死亡人數28.6％，比前年（109）的22人減少2人。而110年取締未繫安全帶案件共總75085件，與前年（109）的64726件相比大幅增加10359件，警方認為與去年受新冠肺炎疫情影響，民眾減少使用大眾運輸工具，轉而自駕上路比例上升有關。國道警方呼籲開車搭車第一件事務必繫上安全帶，以保障生命安全。

▲▼國道一號車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲去年一起國道追撞車禍，因為都有確實繫好安全帶，幸無造成嚴重傷亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼國道一號車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲去年一起國道追撞車禍，因為都有確實繫好安全帶，幸無造成嚴重傷亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

以去年11月21日一起國道車禍為例，國道一號南下三重路段，38歲張姓男子疑似車速過快，從後方猛烈撞擊中內車道43歲張姓男子的紅色自小客車，兩車失控後衝撞內側護欄，紅色小客車旋轉彈跳好幾圈才停下，兩車經過強烈撞擊損毀嚴重，所幸兩車駕駛與紅車39歲女乘客都有繫上安全帶，只有受到輕傷，沒有被甩出車外造成更大傷害。

雖然安全帶救了寶貴生命的案例歷歷在目，但110年未繫安全帶的取締件數比前一年暴增10359件，共75085件，數量居高不下。警政署交通事故統計發現，未繫安全帶致死率為6.845％，是有繫安全帶致死率的21.41倍，顯見這個隨手小舉動的重要性，很有可能在生死關頭拉了自己一把，不論駕駛或乘客，前座後座都必須繫妥安全帶，維持良好的乘車習慣。

▲▼國道一號車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲去年一起國道追撞車禍，因為都有確實繫好安全帶，幸無造成嚴重傷亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

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