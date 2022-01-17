「吃西堤」一夜再增4確診　疫情恐大爆發？醫回3字

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心公布16日新增10例本土，但桃園市教育局深夜宣布，有一家五口去西堤牛排中壢中山店用餐，其中4人確診。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，「一再有人說，台灣就要大爆發了！哥說：不會啦！」

沈政男在臉書說，16日一度最讓人擔心是案17934，說是在桃園採檢站驗出，有地緣關係，其實應該是舊案啦，只因該案女兒可能是校園接觸者而一起去驗；另外一起是機場防疫人員染疫，看起來可能是執行勤務時不小心染疫，與桃機群聚沒有關係，因為先前幾次採檢都是陰性。

沈政男指出，此外8例都是西餐廳群聚相關感染，總之，目前為止並未傳出來歷不明的感染鏈，這是緊張氛圍當中可以稍稍寬心之處，「一再有人說，台灣就要大爆發了！哥說：不會啦！」

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▼西堤牛排中壢中山店。（圖／翻攝Google地圖）

沈政男認為，西餐廳感染發生在1月7日與9日，但你看好幾人在15日才採檢，顯然很可能已把病毒傳播出去，因此西餐廳傳播鏈暫時不會停止；然而，這也不代表此波疫情將會失控，而是必須追在病毒後面跑一陣子。

沈政男表示，現在已知只要兩天就會傳出下一波，甚至確診者離開餐廳兩天後還可能感染別人，再加上餐廳用餐客人未必百分百都弄了實聯制，因此很可能有漏網之魚還沒被確診。

沈政男說，還好鄰近社區大規模採檢幾千人都是陰性，這採檢站必須持續一陣子，暫時不能收，因為是疫情是否擴散的指標；桃園說考慮禁內用，其實可以先把隔板與梅花座恢復。

指揮中心16日公布新增10例本土。但桃園市教育局深夜宣布，3所學校17日開始停課14天。據了解，是因桃園一家5口9日曾前往西堤牛排中壢中山店用餐，結果除了父親之外，母親、就讀國小與幼兒園的兄妹、1歲嬰兒全都確診，因此學校、安親班才同步停課。

►本文獲得沈政男醫師授權。