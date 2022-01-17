護士帶頭「打假疫苗」一次爽賺上萬元！空針插手臂　狂騙影片曝光

#Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid_19

È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022

記者吳美依／編譯

義大利西西里首府巴勒莫（Palermo）一名女護士收取費用，替反疫苗民眾「假裝施打」，實際上卻把藥劑注入衛生紙裡，犯案過程都被隱藏監視器拍下。調查人員指出，政府去年12月推出「疫苗通行證」後，越來越多不願接種的民眾以身試法，為了照常前往餐廳及酒吧等列管場所，甚至願意支付高達300歐元（約新台幣1萬2500元）。

《衛報》報導，58歲女護士在接種中心工作，14日依偽造及侵佔公家財物的罪名被捕。警方還發現，她自稱施打「加強針」也是謊言。

▲義大利一名護士假裝替民眾打疫苗，實際上偷偷把藥劑注入衛生紙。（圖／翻攝Twitter@poliziadistato）



義大利「疫苗通行證」規定，民眾進入餐廳、夜店、酒吧、電影院、健身房、體育館等場所，或者搭乘大眾交通運輸工具，必須提供接種證明。近幾個月，該國數十名醫護涉嫌「打假疫苗」而被起訴或調查，其中包括至少3名醫師；事實上，歐洲各國面臨Omicron疫情，紛紛收緊防疫措施後，都頻傳類似案件。

義大利Omicron已佔8成以上病例，但近幾日新增確診數下滑，首都羅馬預計5月達到95%疫苗覆蓋率。

巴勒莫警察局長拉里基亞（Leopoldo Laricchia）形容，反疫苗者非常頑固，甚至毫不猶豫違反法律，「這項調查也不幸表明，仍有未接種醫護在醫院裡工作，並與患者密切接觸。」

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