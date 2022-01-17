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2女人肉占車位！　駕駛倒車推撞嗆「人能等車來嗎」引熱議

▲▼2女人肉占車位　駕駛倒車推撞嗆「人能等車來嗎」引熱議 。（圖／翻攝微博）

▲2名女子用肉身和休旅車對抗 。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

南京湯山一處地下停車場，日前發生一起離譜搶占車位事件，2名女子站在空停車格裡，竟然被一對男女倒車硬是推撞開，儘管其他人見狀前來斥責車主這樣太危險，但認為自己理直氣壯的車主仍在停好車後和女方離開，事件在微博引起熱議。

微博流傳的影片顯示，奧特萊斯廣場一處停車位被2名女子占位，但一輛休旅車見狀沒有離開，反而執意倒車入位，2名女子不甘示弱，硬是抵在車屁股要和休旅車比力氣。其中一名女子對車主大喊，「欸，怎麼有你這種人啊」，接著對友人喊，「拍視頻（影片），拍視頻」，同時打電話疑似報警，「嘿你好，有人在跟我搶車位，他整個壓著我的人。」

▲▼2女人肉占車位　駕駛倒車推撞嗆「人能等車來嗎」引熱議 。（圖／翻攝微博）

▲▼車停妥後雙方立刻起衝突，但駕駛不理會，只是遙控鎖上車門後就離開 。（圖／翻攝微博）

▲▼2女人肉占車位　駕駛倒車推撞嗆「人能等車來嗎」引熱議 。（圖／翻攝微博）

女子打電話同時，車主仍繼續倒車，直到車輛停妥，副駕駛座的女子下車後立刻和人肉占位的2人起口角，「還有人等車來的啊？當然不能等啊」，「這裡那麼多車位，妳能占這嗎，笑話！」卻也絲毫沒有想到那麼多車位，他們能去其他地方輕輕鬆鬆停車。

事實上人肉占車位一直是有爭議的方式，許多轉推的網友風向一面倒，針對此紛紛發表看法，「首先，不提倡這種人肉頂著車，不讓人家停車的作法，要是車主稍微踩一點電門，後果不堪設想，太危險了。其次，各位贊同這種人肉占車位的方式嗎」、「這兩個女的好沒素質」、「沒車占車位本來就是耍流氓，給妳軋著也活該」、「心裡默默為車主喊一句，好漢，幹得好，有膽有識」、「幹得漂亮」。

另有網友表示自己也遇過奇葩占車位，「我遇過一個在露天停車場讓自己女兒去占車位的，後來女孩她媽抱著一個一歲多的孩子也來了，就站車位那，我沒法停，關鍵停車場滿了，出一輛進一輛，如果沒車出去她連進停車場都進不來，12月的北方零下幾度，反正我坐車裡有空調妳們站那冷風吹，誰走誰孫子。」

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