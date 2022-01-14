已婚建商老董迷戀美艷女強人　被逼本票上簽這8字「愛的承諾」

▲已婚建設公司董事長指控職場女強人逼他前「照顧一輩子」的本票涉嫌妨害自由。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

某建設公司已婚董事長，因妻小長年居住海外，10年前開始與1名單身的職場女強人發展出情愫，最近2人為了分手鬧得不愉快，老董控告女強人逼簽300萬本票，還要他承諾「照顧一輩子」，還硬賴在他車上不下車，涉嫌妨害自由，女強人則反控老董在車上硬扯她褲子，涉嫌強制猥褻等罪，台北地檢署14日偵結全部不起訴。

據了解，這名現年60多歲的建設公司董事長，年輕時把孩子送到海外求學，妻子也陪同前往生活，老董獨自在台北過日子，因地緣關係，漸漸地認識住在附近的女鄰居，這名女鄰居比老董年輕20歲，靠著自己的打拼，在公司當上高階主管，生活不愁吃穿，始終維持單身的她，天生麗質加上後天保養，身形外貌出眾，打扮起來雍容華貴。

▲把妻小送到海外的董事長，和始終單身的女強人發展出婚外情。（示意圖／Pixabay）

老董和女強人日久生情，約從2012年起開始交往，直到2、3年前，老董的妻小要回台同住，老董起意要斷了這段不倫，女強人則不甘心30到40歲大好的精華歲月就這麼沒了，雙方為此鬧得不愉快，2021年3月間，老董在女強人的親友見證下，簽了4張本票，其中3張各100萬元，第4張則是老董要承諾愛女強人一輩子，「照顧XXX一輩子」。

但女強人仍心有不滿，4月間某天下午，女強人得知老董正在仁愛路上某理髮廳消費，跑去堵人，趴在老董車上希望詳談，老董因為趕著要去君悅飯店家族聚餐，叫女強人上車，載到敦南誠品停車場後，請女強人先在附近逛逛等他，女強人堅持馬上談，老董急了，1個硬撐在座位上，1個則使勁拉對方下車，2人發生激烈肢體拉扯。

▲女強人不甘心自己最精華的歲月就這麼浪費了，卻因此吃上官司。（示意圖／pixabay）

最後老董乾脆打電話，叫自己的司機去停車場把車開走，順便送女強人回家，事後控告女強人當初就逼迫他簽本票，還妨害他開車自由，涉嫌強制等罪。女強人不干示弱，反控老董在車上扯她褲子，還碰觸到她的身體，涉嫌強制猥褻等罪。

因為車上拉扯的過程，沒有監視器拍到畫面，但檢察官根據雙方說法，認為2人只是因為發生爭執所以有肢體上接觸，老董應無猥褻等犯意，女強人雖曾趴引擎蓋攔車，經老董制止後就上車，也無強制問題，另外無證據證明，老董遭強暴脅迫簽下「照顧一輩子」等4張本票，因此處分2人互告案件都不起訴。

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