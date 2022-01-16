快訊／西堤傳播鏈「餐廳位置圖」曝！聯邦尾牙包廂旁用餐就中招

▲西堤群聚位置圖。（圖／翻攝桃園事）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園西堤群聚風波不斷延燒，這一傳播鏈今再新增6名確診者，其中2例戶籍在新竹，歸類為新竹個案。衛生局長王文彥也公布餐廳位至圖，表示聯邦銀行行員7日當天是在未完全封閉的包廂舉辦尾牙，而後續接連遭感染的個案，位置都離該包廂不遠，究竟病毒是透過哪類汙染傳播，還要與CDC醫師進一步研究。

王文彥指出，目前西堤傳播鏈確診的顧客是11位，從位置圖上來看，聯邦行員當天尾牙的包廂並未完全封閉，當時在旁邊角落(淺綠色區域)有一家7口用餐，隨後即傳出17802、17803兩例確診；土黃色區域也有兩例是7日當天用餐被傳染，值得注意的是，同一區域9日當天17847中午前往用餐也遭感染；而淺藍色區域則是9日當天三代同堂一家11人一起用餐的位置，目前已知一對夫妻染疫，案號為17903、17904。

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王文彥表示，目前西堤累計有3員工、11個客人感染，人數相當多，詳細傳播原因還在調查，將會與CDC專家、醫師一起研究，病毒究竟是透過哪類汙染傳播。王文彥說，目前不排除是清潔作業有問題，可能是廁所消毒、也可能是透過碗盤，「就我所知，西堤是每天一定消毒，但是不是做得不夠徹底，這都不排除，盡可能用最高標準來檢視。」

王文彥強調，西堤傳播鏈要用「通案」來檢討，疫情期間，不只西堤，所有餐廳的防疫規範、消毒流程都必須要重新檢視。