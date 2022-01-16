朱立倫表態核食立場、反對傷害健康　趙少康：知錯能改很好

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康15日不滿國民黨對福島食品態度鬆動，要求黨主席朱立倫要講清楚。朱立倫16日強調，對於任何有可能傷害國人健康的，國民黨絕對反對，一定跟全民站一起；隨後，趙少康受訪時也回應，知錯能改很好。

趙少康16日接受媒體採訪時表示，萊豬進來後，民進黨一定推動核食進口，執政黨有執政黨的考量，但美國有對台灣好嗎？讓步總要有交換到對台灣好的東西，都沒有承諾，一直讓、一直讓，讓人予取予求，很多人說全世界只有台灣和大陸沒開放核食，自己不清楚大陸，但台灣進口很多日本的食品，只是不要福島的核災區食品而已，台灣很喜歡日本食品，政府對於日本食品應更加重視。

趙少康指出，民進黨有民進黨的考量，府院黨已經討論把核食改成福食，乾脆把核電廠改成福電廠好了，什麼叫福食？很奇怪，硬要推；而執政黨有執政黨的立場，在野黨要有在野黨的立場和樣子，反對核食是2018年公投將近800萬人投同意票，雖然2年要過了，但也不能抱持著2年要過了，就讓核食進來，國民黨對核食議題要很謹慎，既然國民黨身為在野黨，就應該站在人民的立場。

趙少康進一步指出，看到國民黨貼的聲明提到「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，昨天一整天沒看到國民黨澄清，基層已經爆炸，很多立委說接到一堆抗議電話，他才會出來講話，國民黨核食議題上不能模糊，日本政府不可能保證，且保證能信嗎？另外，開放核食能交換什麼，這些都是在野黨要追究的問題。

對於朱立倫上午的表態，以及國民黨新的聲明，趙少康認為，知錯能改是很好的，而政黨競爭這麼厲害，國民黨不能等太久，若覺得稿子有問題，當場就要否認，而不是放試探氣球，「開大門走大路比較好」。