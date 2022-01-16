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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營炸鍋！趙少康要求對核食進口表態　朱立倫：一定跟全民站一起

▲▼朱立倫出席「後疫情下的策略論壇」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康質疑，國民黨主席朱立倫對於日本福島5縣市食品的立場鬆動，要求朱立倫表態。對此，朱立倫16日受訪表示，國民黨一定跟全民站在一起，一定蒐集所有科學證據，提出最堅強數據，捍衛民眾的健康。

趙少康15日表示，「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，真不敢相信這是國民黨發布的新聞稿，看到差點昏倒，反對日本核食進口是國民黨的政策，是前副主席郝龍斌發起公投，經700多萬人投票通過的，要改變不是不可以，但絕不是這樣草率，聽說因為朱立倫計畫2月訪美途中先訪日，所以就要送禮物嗎？

趙少康還說，有這樣的在野黨，難怪民進黨肆無忌憚、橫行霸道，當民進黨還在商量如何明修棧道、暗渡福島核食的時候，國民黨竟主動送上大禮，實在匪夷所思，朱立倫這次不可以再躲起來，一定要說清楚，給黨員交代、給社會交代。

朱立倫16日上午偕同台北市議員李明賢參加「送愛到大甲」單車公益活動，對於趙少康要求對日本福島食品進口表態，他表示，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對，一定跟全民站在一起，這是經過3年前公投，民進黨若黨以所謂交換國際政治利益，國民黨絕不會認同。

朱立倫指出，國民黨堅定的立場就是，民眾的健康安全最重要，會由國民黨中央跟地方，還有黨團以及智庫結合起來，一個最強的團隊，加上專業團隊，一定要蒐集所有科學的證據，提出最堅強的數據，捍衛民眾的健康。

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