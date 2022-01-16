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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨連敗韓國瑜卻只發2篇臉書　黃光芹：沒有更自私、只有最自私！

▲韓國瑜、張善政出席「重返國際舞台之青創座談」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期國民黨接連敗仗，也讓藍營支持者喊出「朱下韓上」，由前高雄市長韓國瑜取代黨主席朱立倫，對此，資深媒體人黃光芹表示，國民黨從公投輸到罷免，韓國瑜其實只貢獻過2則po文，韓粉就high得不得了，「至少偶爾關心一下當初為你抬轎的同志，否則真的說不過去。」

黃光芹批評，韓國瑜在任北農總經理時，面對議員梁文傑和段宜康的攻詰，抱怨全黨沒有一個人幫他說話。接下來只要逢前行政院長劉兆玄、李建榮有同樣的遭遇，他就又把話說一遍，「韓慣用神隱的方式，來抬高自己的政治高度。要不要選總統、要不要選黨主席，讓媒體猜了好幾回，玩一樣的老把戲。」

黃光芹表示，公投侯友宜有沒有站出來，國民黨會找他麻煩，抓戰犯就是這麼來的。中二補選盧秀燕最後站出來挺顏寬恒，傷痕纍纍，還被嫌晚了。罷昶差將近4000票，韓粉要朱立倫下台，就更不在話下。

黃光芹指出，國民黨從公投輸到罷免，韓國瑜只貢獻過2則po文，韓粉就high得不得了，媒體人也去膨風他的人氣。從國民黨一路被追殺，至今人人自危，「韓國瑜冷眼旁觀，只關心他的見面會人、書有沒有登上排行榜，對於韓粉叫囂『朱下韓上』，他也未置一詞，沒有更自私，只有最自私！」

經歷公投、補選、罷免等數場敗仗，國民黨正處於低潮，黃光芹表示，以國民黨現今處境，敵人正在狼吞虎嚥肅清戰場，韓國瑜既已無翻身的本錢，趁國民黨之虛而入、伺機而動、徐圖再起，也非君子。

黃光芹表示，韓國瑜與國民黨和同黨同志的關係，的確該理一理了。如果韓真心想「一起努力」，就不應該只發發臉書。最務實的作法是，不再以「宗教領袖」自居，將韓粉引導回國民黨，不再擁兵自重，「至少偶爾關心一下當初為你抬轎的同志，否則真的說不過去，也令人看不下去。」

儘管韓國瑜日前同樣稱參選說法「無稽之談」，但韓選在這時機點復出，仍可能牽動藍營2022、2024選戰布局，過去韓國瑜在2018年強勢崛起，讓藍營艱困選區之一的高雄綠地變藍天，就是倚仗「韓流」的堅實相挺，此次新書見面會再現韓流盛況，將成為韓國瑜再起的關鍵之一。

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