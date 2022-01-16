疑油壓千斤頂失效　華運倉儲鷹架塌2死6傷！案發前施工照曝光

▲華運倉儲千斤頂疑似在鼎升過程中油壓失效，造成內槽掉落，連帶撞倒鷹架釀成2死6傷的慘劇。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖／高雄報導

高雄港華運倉儲儲槽15日下午因升頂油壓千斤頂疑似突然失效，導致槽內墜落連帶鷹架瞬間崩塌，多名工人被壓在鷹架下，造成2死6傷的悲劇；而支撐的千斤頂最新畫面也曝光了！

還原整起事情經過，當時華運倉儲一群工人正在桶槽內施工，15日下午4時許使用千斤頂將桶槽的內槽頂升，而現場支撐的千斤頂約有60組，不料途中油壓系統卻突然失效，導致鋼板傾斜、內槽掉落，連帶夾層的施工鷹架也跟著被撞倒，造成當時在現場的21名工人受困，所幸有13人及時逃脫，但仍造成2死6傷的慘劇，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

▲華運倉儲千斤頂。（圖／記者吳奕靖翻攝）



中鼎公司專案經理傅孔交受訪表示，整起工安意外的發生，主因是油壓系統故障失效，導致內槽滑落，鷹架也跟著掉下來，造成鷹架上8位工人2死6傷，15日晚間也已連夜到三家醫院慰問探視和發放慰問金。傅孔交指出，當時的鷹架高度約在4到5米之間，當時共有21名工人分散在各處進行施工作業，最後一名被救出的工人則是被內槽空板壓住，位置大概是內槽和外槽的空間。

傅孔交也強調，此次工安意外會發生純屬突發事故，是在作業到一半時才發現千斤頂故障，研判應該是突發性的機械故障所造成；而他們在作業進行前絕對都有確認千斤頂有無故障後，才會將千斤頂運入作業現場，但15日是千斤頂頂升後才發現有2部故障，絕對不是明知千斤頂已故障，仍將故障的千斤頂運往作業現場，所有千斤頂作業前都已檢查完畢，有檢查出故障的機具也都已運出去維修。

▲▼華運倉儲千斤頂疑似在鼎升過程中油壓失效，造成內槽掉落，連帶撞倒鷹架釀成2死6傷的慘劇。（圖／記者吳奕靖翻攝）



元合工程行負責人胡寶元則回應，當時在鷹架上施工的8名工人都有背安全帶，上鷹架就是有背安全帶，此次工人會跟著鷹架一起摔下來，就是因為安全帶鉤在鷹架上，但鷹架卻被撞倒才會跟著一起掉下來，此次不幸死亡的2名工人也都是老師傅了，從業20至30年，但15日這個情況從沒有遇過過。

高雄市長陳其邁、勞工局長周登春率員到場初步檢查，研判頂升作業時油壓千斤頂失效，導致內槽滑落，儲槽內外層夾層施工架也被帶落是致災原因，已通知施工廠商停工，後續將依職安法令裁罰3萬到30萬，並追究相關刑責。