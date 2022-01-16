快訊／西堤群聚+2！三代同堂用餐「夫妻檔確診」　職場急匡列50人

▲鄭文燦16日上午召開防疫記者會表示，西堤群聚部分再新增一對夫妻確診。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳韻如／桃園報導

桃園疫情擴大，西堤餐廳群聚染疫部分16日再新增2人確診。對此，桃園市長鄭文燦在上午的防疫記者會中表示，新增確診的2人為夫妻，1/9三代同堂共11人曾到西堤用餐，被匡列採檢後，夫妻2人確診。鄭文燦呼籲，若民眾1/7-1/12曾到西堤用餐者，盡速出來採檢。

鄭文燦表示，昨社區採檢站共採檢了6000人，採檢結果將會陸續報告，而目前已經確定，西堤餐廳顧客確診新增2人，為一對夫妻。鄭文燦說，這對夫妻1/9當天三代同堂共11人到西堤用餐，經匡列採檢後，夫妻兩人同時確診。

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鄭文燦說明，西堤餐廳於1/7有員工確診後到1/9不到三天的時間就有傳播力，因此衛生局針對所有顧客逐一通知，目前通知了1246人，共347組客人，其中192組客人採檢後送集中檢疫所，另155組採檢後需自主健康管理。

至於夫妻檔的部分，2人皆於中小企業服務，目前先生公司匡列44人、妻子公司匡列6人，後續也將會持續擴大。鄭文燦也呼籲，若民眾1/7-1/12曾到西堤用餐者，請盡速站出來採檢。