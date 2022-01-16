年輕人怨搶不到疫苗、新北長者卻開放「雙重預約」！陳時中回應了

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心開放全台民眾施打「追加劑疫苗」，並依年齡往下開放預約，不過有年輕族群反應因預約時間較晚，疫苗被搶光，以及雙北採取65歲以上長者造冊發通知打疫苗，同時也能在1922預約，恐會造成疫苗數量算不準，對此，指揮官陳時中有最新回應。

年輕人反映預約不到疫苗，建議每年齡段限制預約疫苗數量，陳時中表示：「大概不會做到那麼細。」至於新北市採長者雙重預約制，他則說：「大家對於高風險或年紀比較大的各縣市政府有相關造冊計畫，所以1922平台這時候大概是3軌進行，一個由地方衛生局造冊，在醫院裡也可以去預約看看，或試試1922平台。」強調要把時間分開是擔心長者上網速度慢，因此先撥時間讓該族群先預約，劑量部分也不會算不準，再次強調「現在政策是約得到就盡快打。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲20期疫苗追加劑開放時程出爐。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今（16）日也宣布，COVID-19公費疫苗預約平台持續於第20期提供「已完整接種2劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，1月18日至22開放預約，1月24日至30日進行施打。如已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

預約分流時程如下：

一、65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。

二、50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。

三、18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）