年前加強海防前線治安　澎湖海巡扣押拒檢逃逸陸船

記者陳洋／澎湖報導

海巡署第十三巡防區指揮部15日運用雷達發現花嶼海域有不明陸船即將越界，隨即指揮澎湖海巡隊10071巡防艇查處，於花嶼西南18.8浬處查獲「閩晉漁0***8」大陸籍漁船越界拒檢，全案依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將涉案人、船押返馬公港留置調查。

▲陸船人員持棍作勢要揮打海巡人員。（圖／第八(澎湖)海巡隊提供）

澎湖海巡隊10071巡防艇昨日於花嶼西南18.8浬處，發現「閩晉漁0***8」大陸籍船舶越界，立即以探照燈警示及廣播喝令停船，該陸船仍加俥逃逸蛇行拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船，查獲船上計有14名船員，初步量測體溫均正常，漁獲4000公斤全數海拋，未發現牛、豬肉製品。

▲海巡人員將陸船上漁獲4000公斤全數海拋。（圖／第八(澎湖)海巡隊提供）

海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，並將14名陸籍船員於今（16）日9時30分送往醫院實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性，即送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

▲14名陸籍船員於今（16）日送往醫院實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性。（圖／第八(澎湖)海巡隊提供）

海巡署表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。