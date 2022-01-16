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妹子坐錯位急道歉！一彎腰「G級雪乳」快掉出　8秒片170萬人狂重播

@daviomagic 這個道歉我接受 @angelakuo0504 ♬ 原聲 - RY（17） - 小熊軟糖（17）

記者曾筠淇／綜合報導

網路流傳著「道歉時露出胸部是常識」的流行語，就有網友貼出影片，一名嬌小的女子因為坐錯位子而起身道歉，為了表達誠意，一個華麗彎腰就讓G級雪乳快掉出。這則影片雖才短短8秒鐘，但在2天內卻吸引了170萬人搶看，而片中的男、女主角身分也曝光了。

網友「daviomagic」在抖音帳號上貼出影片，從畫面可見，一名身形嬌小的短髮妹子戴著灰色畫家帽，坐在「校長」的專屬座位上；緊接著，就有另名黑帽男子現身，拍了拍妹子的肩膀，示意自己是校長，那是他的位子。

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音／daviomagic）

▲妹子完美示範怎麼道歉。（圖／翻攝自抖音／daviomagic）

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因為坐錯位子，所以該名妹子趕緊起身，頻頻彎腰致意，並將座位還給校長。值得一提的是，妹子雖戴著顯眼的紅色口罩，但多數人的目光卻是被她的傲人身材給吸引，當她鞠躬的同時，完美示範了「道歉時露出胸部是常識」這句話。

該則影片在短短2天內，吸引170萬人朝聖觀看、9.4萬人按讚。貼出影片的網友也直呼，「這個道歉我接受！」

事實上，從這名網友的帳號就可知道他是小有名氣的魔術師Davio呆米歐；而道歉女主角的G級青筋奶和胸上一顆痣，也讓人馬上認出她就是有「雪乳戰神」之稱的郭鬼鬼。雖然該影片應該是精心設計過的，不過大票網友和粉絲們依舊買單。

▼郭鬼鬼的胸前有一顆痣。（圖／翻攝自Instagram／angelakuo0504）

▲▼指派人曝光！郭鬼鬼「白T重力扭曲」合照黃偉哲：老爸開心。（圖／翻攝郭鬼鬼IG）

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