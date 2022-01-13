弟弟打工供她上學！拍片百萬人搶看成「電機女神」　爆紅後患憂鬱

記者鄭思楠／綜合報導

「離異家庭長大，奶奶離去前一天還在跟她生氣。弟弟初二（台稱國中二年級）輟學，供我讀書上大學......。」2018年，大陸網紅林果兒創作短影音走紅，被譽為「重工業版李子柒」，因為不懂變現資金耗盡，被村裡人說「書白讀了」，巨大的壓力下一度患上抑鬱症。幾年過去，這個想要「出人頭地」的女孩生活的怎樣？

▲網紅林果兒。（圖／翻攝自微博）

被稱為「機械大師」的林果兒每次開場白前，會先抱著一台笨重且鏽蝕的舊發電機，或柴油機，或攪拌機。這位水電工程專業出身的雲南女孩，彷彿沒有不會修的機電，不管是破了的、生鏽的、缺了零件的，經她一搗騰，機器就能動起來。

2021年她開始幫村民維修機電，並把維修過程上傳到影音平台。半年來，她已收穫134萬粉絲。身材瘦小，身高150公分的林果兒用她的專業技能讓很多人折服，也打破了很多人對女性的認識。

1月12日，「女大學生回深山幫全村修發電機」故事中的主人公林果兒在社交平台發文，介紹了自己的成長經歷和從事短影音創作的契機以及心路歷程。

她在文中介紹自己是「離異家庭長大的孩子」，弟弟因成績不好國二就輟學了，從高三開始供自己讀書。她還介紹自己很愧疚在奶奶離去的前一天還在跟她生氣，明白了要珍惜身邊人，「不要把最壞的脾氣給了最親的人」。

2018年在備考公務員時偶然因一條影片走紅，於是開始研究短影音創作這條路，因為不懂變現導致資金耗盡，同時被村裡人說「不務正業」、「書白讀了」，巨大的壓力下曾一度抑鬱。

從2018年4月發布影片，同年12月停更，2019年7月又開始更新一直到現在仍在堅持，她說在這期間「無數次資金鍊斷裂，無數的誘惑圍繞著我」，儘管先天條件不佔優勢，要比別人付出更多的努力她都不想放棄這條路，只因為她想要「證明自己」，想要「出人頭地」。

而現在她已經能做到收益覆蓋成本，「心情也越來越好，能把更多心思都花在研究視頻上面。」