▲衝第3劑疫苗施打率，台中加開小黃公車免費預約搭乘至快打站。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

因應國內新冠疫情變化與民眾接種疫苗需求，台中市將自1月17日至21日連續5天期間，將在梨山衛生所、和平區衛生所等47處開設快打站，協助65歲以上、含55歲以上原住民符合施打第3劑疫苗資格的長者，接種第3劑莫德納疫苗，市府也加開部分免費「小黃公車」班次並延駛至快打站。



交通局長葉昭甫表示，為方便偏鄉長輩接種第3劑疫苗，交通局盤點營運中的15條小黃公車路線及台中47處快打站位置，霧峰區黃7、黃8路、龍井區黃11路、清水區黃14路、沙鹿區黃15路等5條小黃公車路線沿途已停靠快打站，下車步行前往即可施打。

此外，行經新社、東勢、太平、潭子、大安等行政區的6條小黃公車，包括黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃5路黃竹線、黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃12路大甲大安線，採增加部分班次並延伸路線至快打站方式，方便長者接種疫苗。



交通局提醒，因快打站有分流施打，為避免臨時搭不上車，請提前一日致電預約，小黃公車也會依預約人數加開班次。東勢區黃2路、新社區黃3路及黃9路、潭子區黃10路請撥打04-22878888，太平區黃5路請撥打04-24366666，大安區黃12路請撥打04-22591918。