MiiShare101未來網紅大賽網紅公益大賞　文藝系鄰家女孩丁小鈺奪冠

▲MiiShare101未來網紅大賽冠軍丁小鈺。（圖／岱瑪金誠提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

由Lady Michelle蜜雪兒郡主發起的【MiiShare101未來網紅大賽】，費時兩個月激烈廝殺，經歷了百人海選、60強到30強晉級，終於迎來最強名單，前三名分別由丁小鈺、謝沅、曹珮琪獲得。成功脫穎而出奪到后冠的丁小鈺，帶點古典文藝氣息，口條流利、台風穩健，一路下來過關斬將，最終獲得評審的青睞實至名歸。

從競爭激烈的大賽脫穎而出

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【MiiShare101未來網紅大賽】以「愛分享」作為核心理念，從主持人、評審團到導師達人的陣容強大，不只提供舞台給更多有才華的網路新人發揮，更希望透過「比賽過程就是培訓過程」，協助所有參賽者，透過一連串學習與展現的過程，培養累積實戰力，把自己打造成獨一無二的個人潮牌。

在高手雲集的參賽者中，畢業於政大中文系的鄰家女孩丁小鈺最終脫穎而出，拿下冠軍寶座。小鈺深具親和力，再加上中文系背景，也自帶文藝屬性，可愛的、古典的、文藝等各種風格都勇於嘗試是她最大的優點。穩健的台風、流利的口條，與脫俗的氣質，讓她一路上披荊斬棘，一舉拿下冠軍。

丁小鈺表示，過去她都是窩在家中拍影片上傳自媒體，可說是只有活在網路上，後來剛好看到【MiiShare101未來網紅大賽】的資訊，在了解賽程後，發現這是個既有趣又深具挑戰的活動，於是報名比賽，想藉此走出舒適圈。她說，過去的自己比較沒有自信，當初只是抱著當炮灰的心情來參賽，拿下冠軍後，著實給她莫大的信心與力量，讓她更有勇氣去面對更多的挑戰。

活用自媒體找到新舞台

從政大中文系畢業後，非常嚮往演藝工作的丁小鈺蟄伏多年，當過演員、模特兒，參與過一些戲劇、廣告、舞台劇的演出，什麼都嘗試過，但卻始終不得其門而入，就像在夢想邊緣打滾，摸不到邊。在學姊引薦下因緣際會接觸直播，也經營自己的Tik Tok與instagram社群，「過去的傳統演藝道路沒辦法給我舞台跟機會，轉念後覺得，為何不自己創造舞台跟機會呢？」丁小鈺認為，現在是網路蓬勃發展的自媒體時代，只要勇敢展露自己的才華，放上網路，都有機會創造自己的舞台。截至目前為止，她的Tik Tok的粉絲數已經累積到38萬。

除了經營社群，近一年小鈺也積極拓展電商直播主的領域，過程中她開始學習認識商品，提高自己對事物的鑑賞能力，也更加懂得如何去過生活。正因為這些年的蟄伏與累積，勇於接受各種嘗試與挑戰，讓她面對鏡頭絲毫不畏卻，多年來累積的能量與實力，也在【MiiShare101未來網紅大賽】一舉綻放，勇奪冠軍。

【MiiShare101未來網紅大賽】發起人Lady Michelle蜜雪兒郡主，也在丁小鈺奪得獎項後與她對談，期許小鈺接下來能擔任學姊的角色，與下屆參賽的學弟妹交流，傳承【MiiShare101未來網紅大賽】愛分享的核心精神，並展開2022年3月開始，許多企業參訪、直播與論壇等各種形式的工作挑戰。