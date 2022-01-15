擁18座大滿貫金盃！前球后艾芙特親曝罹卵巢癌　妹妹因它病逝

▲ 艾芙特2016年於邁阿密公開賽記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

擁有18座大滿貫金盃的美網傳奇名將艾芙特（Chris Evert）14日在社群媒體上自曝罹患卵巢癌，所幸發現得早，已經展開化療。消息曝光後，各界紛紛表示關心，盼望她能早日康復。

現年67歲的前世界球后艾芙特在推特發出聲明宣布，被診斷出卵巢癌第一期，「我覺得自己很幸運，他們很早就發現問題，期待我的化療計畫會有積極效果。」

她說明，去年12月7日收到一則簡訊通知，病理報告顯示她的輸卵管中有一顆惡性腫瘤，需要接受手術及化療。她將這封又短又複雜的簡訊整整看了5遍，起初根本說不出話來，但所幸及早發現，沒有轉移到其他部位，本周開始進行化療，也希望分享自己的經歷，以幫助他人。

她的妹妹珍妮．艾芙特（Jeanne Evert Dubin）生前也是一名職業網球選手，生涯最高排名WTA第28，2020年2月20日病逝，死於卵巢癌，享壽62歲。

艾芙特1954年生於佛州，14歲那年爬上全美14歲以下女子組排名第一，15歲在北卡夏洛特的錦標賽上擊敗當時世界排名第一的澳洲選手考特（Margaret Court），18歲成為職業選手，短短4年後就成為首位獲得100萬元職業獎金的女性運動員。

她生涯擁有157個單打冠軍頭銜，1974年至1978年、1980年至1981年共7年間位居世界第一，1989年退役，6年後登上國際網球名人堂，2011年起擔任ESPN頻道球評至今，也在佛州博卡拉頓開設網球學院，培育職業選手。

ESPN頻道將於17日起轉播澳網，艾芙特表示，她會不時在家中遠距露面。艾芙特的聲明曝光後，澳網官方帳號隨即發文表示掛念與祝福。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》