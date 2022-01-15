研究：愛抽電子煙「感染新冠」更危險　症狀較多可能原因曝光

▲美國民眾接受新冠篩檢。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《路透社》整理近期3項新冠研究指出，與沒有吸食香菸或電子煙的患者相比，電子煙使用者染疫後風險更高、更可能發展出各項症狀，原因或許與發炎狀況有關。此外，新冠病毒的傳染力可能持續5天以上。

▲電子煙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

電子煙使用者「症狀風險」更高

美國研究團隊發現，電子煙使用者染疫後，出現頭痛頭暈、腹瀉、畏寒、身體疼痛、味嗅覺異常、噁心嘔吐等症狀的機率，比沒有吸菸或吸食電子煙習慣的患者相比，大約增加6至8%。此論文被發表在醫學期刊《初級保健及社區衛生》（JPC）。

研究團隊在PCR檢測呈陽性的患者中，找到289名電子煙使用者，以及另外1445名年齡及性別相仿、不吸食香菸或電子煙的人，相互進行比較，並且考慮其他風險因素後，得出上述結論。

明尼蘇達州梅奧診所醫師瓦薩洛（Dr. Robert Vassallo）與同事們認為，病毒及電子煙引起發炎，可能讓全身各部位發炎的可能性提高，進一步造成病情惡化，「我們的研究不是為了實驗『吸食電子煙是否增加染疫風險』，卻清楚表明，吸食電子煙的患者承受更大的症狀負擔。」

▲Omicron傳染力極強，導致歐美各國面臨新一波疫情。（圖／路透）



新冠傳染力比想像中更長

英國埃克塞特大學醫學院發現，患者PCR篩檢陽性，並且經歷5天隔離後，1/3的人仍具傳染性；隔離10天後，1/10仍具傳染性，其中一些人甚至68天後還是有機會傳播病毒。此論文13日被刊登在《國際傳染病雜誌》（IJID）。

研究團隊取得2020年3至11月採檢的176份PCR篩檢陽性樣本，並且使用另一種新檢測方式，加以分析。因為，PCR篩檢雖能檢測出病毒粒子，但無法確認是否具有傳染性，或者只是不活躍的殘留病毒。

領導研究的學者哈里斯（Lorna Harries）表示，「這些人沒有任何顯著臨床特徵，意味著我們無法預測他們是誰。」此外，該實驗在Delta與Omicron流行前就已完成，因此團隊如今將展開更大規模實驗，希望再次驗證結論。

▲德國實驗發現一款藥物有望抗疫。（圖／路透）



實驗性藥物帶來新希望

德國明斯特大學（University of Muenster）發現，流感實驗性藥物「zapnometinib」（ATR-002）可望對抗新冠，一方面遏止病毒在細胞中增殖，另一方面減少導致重症的過度免疫反應。德國聯邦藥品與醫療設備研究所（BfArM）已經批准藥廠Atriva Therapeutics進行人體實驗。

學者路特維西（Stephan Ludwig）表示，這是第一款被證明對新冠具有雙重功效的藥物，儘管臨床實驗仍在進行中，但很可能今年就獲得批准。此研究13日發表在醫學期刊《細胞和分子生命科學》（Cellular and Molecular Life Sciences）。

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