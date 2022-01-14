婚前見家長！女友餐桌上「1習慣」讓他陷兩難　意外掀網熱議

▲ 女友握筷子的方式令男子陷入兩難。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓人相當重視餐桌禮儀，一名男子與女友論及婚嫁，即將安排雙方家長見面，卻因為女友握筷子的姿勢感到相當困擾，只好上網發問，意外引發網友熱烈討論。

一名男網友日前在南韓網路論壇上發文表示，他和女友以結婚為前提交往，而女友在餐桌上有個特別的習慣，也就是拿筷子的方式不正確，姿勢就像在握拳一樣，緊緊握住二根筷子。

他過去其實沒有太在意女友這項習慣，「如果是跟我吃飯的話，當然不用太在意，雖然因為不太會握筷子，有時候會把飯菜掉下去，但因為是女朋友，我一點都不覺得髒」，但眼看雙方家長見面的場合即將到來，他也慢慢開始感到焦慮。

他說明，未來除了雙方家長見面，女友可能也需要經常和他父母一起吃飯，而他父母十分看重禮儀，令他陷入兩難，「如果能改掉這種習慣當然是最好，但因為握筷子的姿勢對女友說教也不太對，而且這個習慣已經這麼久了，要改應該也不容易。」

男子的苦惱引發熱議，網友紛紛留言表示，「以前我都覺得可以正常吃飯就好，但親眼看到有人用握拳的姿勢握筷子的時候，真的滿衝擊」、「拿筷子看似只是小事，但這跟家庭教育和基本生活習慣有關」；也有人認為，短時間內要改變習慣太難，建議男子安排雙方家長在西餐廳見面，避免使用筷子的狀況。

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