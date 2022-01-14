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惡質律師淪串證空橋還教唆偽證　毒魔頭走私2500萬海洛因落跑了

▲▼新北地檢署指揮新北市刑大等司法警察機關緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），並瓦解運輸販賣毒品之犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。（圖／記者許靖騏攝）

▲劉姓律師洩漏偵查秘密並教唆委證，讓海洛因走私主嫌趁隙逃亡。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

檢調單位追查1件海洛因走私案時，掌握到販毒集團跟監人頭領取毒郵包的過程，但祕密拘提相關嫌犯到案，他們早已串供，掩護主嫌趁隙落跑，又在追溯另外一件毒品來源時，發現上游未卜先知，提前把手機等證據都丟棄隱蔽，台北地檢署查出，竟是同受兩案委任的劉姓律師涉嫌洩漏偵訊內容並教唆共犯作偽證，14日依法提起公訴。

財政部關務署台北關2020年10月29日攔截到一件來自泰國的毒郵包，裡面藏有30塊海洛因磚，純質總淨重7.59公斤（市價約2500萬），檢調不動聲色地將包裹存放台北市北門郵局招領，販毒集團成員蔡耀鋒(綽號傅哥、小劉)等人，找人頭在11月1日去領毒郵包，另外找陳宥安等人暗中監視，確保不會黑吃黑，剛好目擊人頭遭埋伏的檢調人員當場逮捕。

蔡耀鋒為了確保自己不被追查到，找劉姓律師擔任其中一名洪姓同夥的律師前往應訊，劉律師陪同偵訊後，另外在汽車旅館將檢調掌握案情都轉告蔡等人，並指示接著也要被傳喚的陳宥安，佯稱當時只是要去詢問郵局營業時間、某個名字的包裹是否抵達，不知道要領毒郵包的事情，掩護蔡耀鋒和同夥陳仕儒逃逸。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲檢調突破辦案困境，同時查出劉姓律師從中作梗妨害偵查。（示意圖／pixabay）

另外，劉姓律師在一件三級毒品案件中，受黃立為委託位陳姓男子辯護，又趁陳男遭聲押，律師可申請閱卷的機會，拍下相關扣押物品一覽表，並將陳男已經供出毒品上游「大飛」等偵查秘密，洩漏給黃立為，黃立為擔心遭循線查獲，叫即將被查到的劉姓同夥丟掉手機滅證。

雖然檢調兩度突破案情，順利將涉案人員起訴、判刑，但對於辦案過程中突遭困難也感到疑惑，追查發現竟是同時在兩案辯護的劉姓律師涉有重嫌，經傳訊相關證人並扣得手機拍攝的扣押物品表等事證，依洩漏國防以外秘密、教唆偽證等罪起訴劉姓律師，作偽證的陳宥安同案一併起訴，另簽分他案調查劉姓律師是否違反《律師法》，至於落跑的蔡耀鋒和同夥陳仕儒則發布通緝。

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