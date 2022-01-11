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桃園男搭電梯掏手機掉出「這一包」　社區住戶拿給員警揪出毒蟲

▲李男掏手機時掉出1小包毒品卻渾然不知。（圖／桃園警分局提供）

▲李男掏手機時掉出1小包毒品卻渾然不知。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某社區大樓49歲李姓住戶搭乘電梯下樓丟垃圾時，在掏手機時掉出1包海洛因毒品，為其他住戶發現報警，警方獲報後聲請搜索票獲准，10日順利將李姓及房內毒友46歲楊姓等2名男子查緝到案，起獲海洛因、安非他命毒品及吸食器具一批，依毒品罪移送法辦。

▲警方查獲李、楊2名毒蟲。（圖／桃園警分局提供）

▲警方查獲李、楊2名毒蟲。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所與轄區各社區平日保持密切聯繫，員警於執行家戶訪查勤務時，均會進入社區大樓巡簽及瞭解治安狀況，本月初有住戶反映，在電梯內發現到一個裝有疑似毒品粉末的透明夾鏈袋，經員警以試驗包測試，呈現一級毒品(海洛因)陽性反應，經調閱監視器，發現是李姓住戶搭乘電梯下樓欲丟垃圾時，從夾克掏手機不慎掉出1包海洛因，但李男渾然不知；為大樓其他住戶發現。

▲▼員警在李男住處搜出毒品和吸食器。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警在李男住處搜出毒品和吸食器。（圖／桃園警分局提供）

▲▼員警在李男住處搜出毒品和吸食器。（圖／桃園警分局提供）

經員警通知李男不願出面說明，警方經調查掌握相關事證，於昨日14時許，持搜索票進行查緝，並在社區周邊埋守，待李男出現立即予以控制，出示搜索票請其配合盤查，於其褲子口袋起出海洛因一小包，並由其帶同返回住家進行搜查，一進門即發現其楊姓毒友正在施用毒品，立即將其逮捕，警方於屋內查獲海洛因、安非他命等毒品一批及注射針筒、毒品吸食器等物品，全案依法移請偵辦。

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