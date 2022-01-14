　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

動作牛步！顏家違建只拆50%　中市府：7日內未完成將強制拆除

▲動作牛步！顏家違建只拆50%，中市府「7日內未完成將強拆」。（圖／記者游瓊華攝）

▲動作牛步！顏家違建只拆50%，中市府「7日內未完成將強拆」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中二立委補選落幕，但選戰期間引發關注的顏家南屯區817地號公共設施保留地等相關違建案仍受矚目。針對違建拆除進度，台中市發展局長黃文彬今（14）日大動作召開記者會表示，目前由違建人自行拆除中，都發局昨派員到場勘查，結果發現只拆了50 %，都發局已發文通知，要求須於7天內全數拆除完畢。

都發局長黃文彬今日召開記者會，一口氣針對南屯公保地、沙鹿山頂腳黃昏市場、沙鹿民宅、龍井國有地等相關違建案議題說明，釐清外界疑慮。

▲動作牛步！顏家違建只拆50%，中市府「7日內未完成將強拆」。（圖／市府提供）

黃文彬指出，有關南屯區817地號公保地違建案，昨日勘查圍牆、大門、臨大同九街違建、合法建物左側及占用國有地部分等違建已拆除，剩餘木構造圍籬及合法房屋右側違建，都發局今日發文通知所有人限7日拆除完畢，屆期未拆除完成將依規排程強制拆除。

另外沙鹿山頂腳黃昏市場違建部分，黃文彬表示，位於自強段392地號部分建物領有使用執照，都發局接獲違建舉報，即於今年1月4日發函公所查報，今日已收到沙鹿區公所查報單，為釐清查報資料及違建所有權人，下周將依規定前往複查，確認後開立違建認定書，依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，並依規列管排拆，如經相關單位會勘有公安之虞將優先處理。

至於沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，黃文彬說，查為沙鹿區國昌段490、494地號（私人土地）及龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號（國有地），已於昨日收到沙鹿、龍井區公所查報單，下周將依規定前往複查後開立違建認定書，依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，並依規列管排拆；另外433-6地號、490地號，位於都市計畫保護區，都發局1月7日收到國產署現勘紀錄，已依規定發函當事人14日內陳述意見，確認違規事實後，依都市計畫法規定裁罰。

ET快訊
快訊／鄭文燦下令：游泳池、兒童戲水區、SPA暫時關閉
快訊／銀行確診夫妻足跡曝！搭捷運橫跨雙北　去過士林夜市
快訊／西堤員工搭捷運、火車通勤　足跡公布
快訊／西堤21員工「18人採檢結果曝」！仍有3人尚未出爐
快訊／北市增1例本土　西堤確診員工住北投
LIVE／桃園群聚擴及雙北　柯文哲最新說明
快訊／鄭文燦下令：SBL、T1禁止觀眾入場
快訊／宜縣府涉弊案！　2高官羈押禁見
西堤3外場員工「戴口罩也染疫」？陳時中點出3關鍵
醫籲北北基桃停辦尾牙「Omicron很黏人」　陳時中回應了
快訊／桃園最新28處足跡公布　好市多、夜市、新光三越
快訊／喬科維奇不能打澳網了！　澳洲簽證遭取消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市今加開疫苗預約系統　蔡炳坤：每分鐘最大連線量達9.7萬創新高

出訪宏都拉斯擬過境美國？　訪視獨居老人賴清德低調不回應

快訊／聯邦銀行確診夫妻足跡曝光　橫跨雙北到過華山、士林夜市

快訊／北市新確診西堤員工足跡曝　北車、北捷明德站、天母SOGO

快訊／北市新增1例本土確診　桃園聯邦銀行、西堤群聚案燒到北投

蘇貞昌任期破紀錄！　柯建銘千字文讚：最有魄力、執行力的政壇艾科卡

快訊／台灣拒菸聯盟發信全體立委　7大理由要求雙禁電子煙、加熱菸

北市動保處稽查寵物食品　3成標示不符或未依法申報

LIVE／桃園群聚案擴散波及雙北　柯文哲親上火線說明

動作牛步！顏家違建只拆50%　中市府：7日內未完成將強制拆除

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

北市今加開疫苗預約系統　蔡炳坤：每分鐘最大連線量達9.7萬創新高

出訪宏都拉斯擬過境美國？　訪視獨居老人賴清德低調不回應

快訊／聯邦銀行確診夫妻足跡曝光　橫跨雙北到過華山、士林夜市

快訊／北市新確診西堤員工足跡曝　北車、北捷明德站、天母SOGO

快訊／北市新增1例本土確診　桃園聯邦銀行、西堤群聚案燒到北投

蘇貞昌任期破紀錄！　柯建銘千字文讚：最有魄力、執行力的政壇艾科卡

快訊／台灣拒菸聯盟發信全體立委　7大理由要求雙禁電子煙、加熱菸

北市動保處稽查寵物食品　3成標示不符或未依法申報

LIVE／桃園群聚案擴散波及雙北　柯文哲親上火線說明

動作牛步！顏家違建只拆50%　中市府：7日內未完成將強制拆除

男大生打工「3千元安全帽」飛了　他落網辯：買不起才用偷的

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

酒駕無照拒繳25萬罰款！執行署查封賴皮男房產　親友團出手相助

安心辦年貨雲縣府聯合稽查大賣場　公布防疫加嚴規定

枋警防搶演練逼真　民眾：還以為是真的搶銀行

中部最大天津服飾大街1／19登場　200換400再抽40萬獎品

快訊／鄭文燦下令：游泳池、兒童戲水區、SPA暫時關閉

7成上班族快樂指數不及格　薪水低、工時長成職場痛點

北市今加開疫苗預約系統　蔡炳坤：每分鐘最大連線量達9.7萬創新高

15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

不爽14歲女兒被拐走　父持刀「斬斷男友小拇指」

政治熱門新聞

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

快訊／新北本土+1　侯友宜證實：染疫聯邦銀行員丈夫

空軍：失聯飛官尋獲「部分疑似生理組織」

快訊／聯邦銀行、西堤群聚案燒到台北　北市新增1例本土確診

嘉檢證實尋獲拇指皮膚　明確認身分

F-16V墜海前畫面曝　飛官疑昏迷

快訊／北市染疫護理師「板南線密集足跡」曝光　Ct值16病毒量高

連勝文卸任霹靂舞協會理事長　6年奮鬥不在意被笑「老萊子娛親」

18公分「月光權杖悠遊卡」限時不限量開賣

LIVE／桃園群聚案擴散波及雙北　柯文哲親上火線說明

快訊／侯友宜示警Omicron空氣傳播力強　親查環狀線「空調濾網」

快訊／桃園銀行員群聚足跡跨新北　1個案曾赴宴會廳

顏寬恒被下架燒進雲林　蘇治芬反擊張麗善：太瞧得起我家了

更多熱門

相關新聞

買地送屋！580萬透天「裝潢入住GG了」

買地送屋！580萬透天「裝潢入住GG了」

買房撿便宜，小心天下沒白吃的午餐！一名女網友拋問，日前看到「買地送屋」的廣告，但私訊屋主卻都沒回應，因此讓她感到好奇「表示房子很破嗎？」文章曝光後，有網友真實揭朋友的慘案，看中「買地送屋」的透天厝，也花了580萬購入，怎料裝潢入住後遭到檢舉，如今只能上法院討公道。

沙鹿1市場涉違建　王定宇批「起造人」顏寬恒：沒肩膀

沙鹿1市場涉違建　王定宇批「起造人」顏寬恒：沒肩膀

恆大今午恢復港股交易　指和債權人積極溝通

恆大今午恢復港股交易　指和債權人積極溝通

被責令拆除海花島39棟樓！恆大：已投入超3千億

被責令拆除海花島39棟樓！恆大：已投入超3千億

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署告竊佔罪

顏家招待所佔用140㎡國有地　國產署告竊佔罪

關鍵字：

顏家違建817公保地

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面