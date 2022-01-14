動作牛步！顏家違建只拆50%　中市府：7日內未完成將強制拆除

▲動作牛步！顏家違建只拆50%，中市府「7日內未完成將強拆」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中二立委補選落幕，但選戰期間引發關注的顏家南屯區817地號公共設施保留地等相關違建案仍受矚目。針對違建拆除進度，台中市發展局長黃文彬今（14）日大動作召開記者會表示，目前由違建人自行拆除中，都發局昨派員到場勘查，結果發現只拆了50 %，都發局已發文通知，要求須於7天內全數拆除完畢。

都發局長黃文彬今日召開記者會，一口氣針對南屯公保地、沙鹿山頂腳黃昏市場、沙鹿民宅、龍井國有地等相關違建案議題說明，釐清外界疑慮。

黃文彬指出，有關南屯區817地號公保地違建案，昨日勘查圍牆、大門、臨大同九街違建、合法建物左側及占用國有地部分等違建已拆除，剩餘木構造圍籬及合法房屋右側違建，都發局今日發文通知所有人限7日拆除完畢，屆期未拆除完成將依規排程強制拆除。

另外沙鹿山頂腳黃昏市場違建部分，黃文彬表示，位於自強段392地號部分建物領有使用執照，都發局接獲違建舉報，即於今年1月4日發函公所查報，今日已收到沙鹿區公所查報單，為釐清查報資料及違建所有權人，下周將依規定前往複查，確認後開立違建認定書，依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，並依規列管排拆，如經相關單位會勘有公安之虞將優先處理。

至於沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，黃文彬說，查為沙鹿區國昌段490、494地號（私人土地）及龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號（國有地），已於昨日收到沙鹿、龍井區公所查報單，下周將依規定前往複查後開立違建認定書，依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，並依規列管排拆；另外433-6地號、490地號，位於都市計畫保護區，都發局1月7日收到國產署現勘紀錄，已依規定發函當事人14日內陳述意見，確認違規事實後，依都市計畫法規定裁罰。