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快訊／涉弊案！宜縣建設處代理處長、農務科長羈押禁見

記者黃宥寧、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣政府、羅東鎮公所人員驚爆土地弊案，其中，檢方認定建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原涉犯圖利罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。對此，地院稍早召開羈押庭後，裁定吳朝琴、吳東原裁定羈押禁見。

▲▼ 宜縣建設處代理處長、農務科長羈押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

▲宜縣建設處代理處長、農務科長羈押禁見。（圖／記者黃宥寧攝）

宜蘭地檢署說明，此次是針對宜蘭縣政府於108年某羅東土地免徵增值稅案、109年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所108年晚會辦桌布置標案，及若干疑似財產來源不明等數案進行查證，以釐清相關人等是否涉有違反貪汙治罪條例、洗錢防制法等罪嫌，昨（13日）指揮法務部廉政署偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所等機關人員疑涉貪污等罪弊案，經檢察官向宜蘭地方法院聲請搜索票獲准，前往宜蘭縣政府、羅東鎮公所等相關30餘處所進行搜索；目前相關人的偵訊均於今（14日）上午9時許結束。

▲▼宜蘭建設處代處長吳朝琴，凌晨近3點回宜蘭地檢署複訊。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭建設處代處長吳朝琴。（圖／記者游芳男攝）

其中，檢方認定建設處代理處長吳朝琴、農業處農務科長吳東原涉犯圖利罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。對此，地院稍早召開羈押庭後，吳朝琴、吳東原裁定羈押禁見。

另外，羅東公所行政室主趙竑勳涉貪汙10萬交保；羅東鎮公所人員黃耀智，亦涉嫌圖利罪嫌各具保10萬元；宜蘭縣商業會前理事長陳正勳、前議員劉石純、林姓男子涉嫌《刑法》第216條、第215條「行使業務登載不實文書」等罪嫌，各具保 10 萬元；宜蘭地政處長楊崇明涉嫌《刑法》第339條第1項詐欺取財罪嫌，5萬元交保。羅東鎮長吳秋齡及她老公丶前縣議員魏炎輝、縣長林姿妙均無保請回。

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