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懷孕不想辦婚禮退不了錢　她闖婚紗店「剪爛32套禮服」牽拖賀爾蒙

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名孕婦去年在婚紗店買了價值8000元（約3.4萬元新台幣）的方案，並交了3500元（約1.5萬元新台幣）定金，但後來因懷孕不想辦婚禮，要求退錢被拒，氣得拿剪刀衝入婚紗店，剪破了店內20件婚紗及12件秀禾服，價值近7萬元（約30.4萬元新台幣）。孕婦事後非常後悔，已向店家道歉，表示是因為懷孕賀爾蒙的關係，才會出現不理智的行為。

根據店家拍攝的影片，衝突發生在1月9日，當時孕婦走入了婚紗店，店員還以為她要買婚紗，熱情上前介紹，但沒想到孕婦突然拿出了一把剪刀，準備剪破店內的婚紗。

店員一看見剪刀後，立即警告孕婦「一件婚紗好幾千元，一定要想清楚！」不過，孕婦卻反嗆「幾千幾萬元都會賠你！」隨後就開始瘋狂亂剪婚紗及秀禾服，甚至在剪到一件價值上萬元的秀禾服時，還特別大喊「10萬都可以！」

▼孕婦衝入婚紗店剪爛婚紗。（圖／翻攝微博）

▲▼懷孕不想辦婚禮「退不了錢」　她闖婚紗店「剪爛32套禮服」。（圖／翻攝微博）

根據陸媒報導，孕婦去年4月在婚紗店購買了8000元的婚慶方案，並付了3500元的定金，但後來因為懷孕不想辦婚禮了，要求退還所有定金，可是被拒絕，才會在9日拿著剪刀衝入店內，剪爛了20件婚紗及12件秀禾服。

店家表示，這次事件給他們造成了將近7萬元的經濟損失，孕婦後來有打電話來道歉，表示自己非常後悔，是因為懷孕賀爾蒙的關係，才導致出現不理智行為，還說老公都不理她，家人也不理她，很憂鬱，但是賠償的部分目前還沒有談妥。

陝西睿思律師事務所律師劉璇璇指出，「定金」和「訂金」是有區別的，定金具有擔保性質，而訂金不具有擔保性質，給付定金的一方如果不履行約定的義務，無權要求返還定金（自願返還的除外），收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金，適用定金罰則。

劉璇璇強調，交付訂金一方不履行合同債務的，不發生喪失或者返還訂金的後果，「也就是說，定金一般退不了，但訂金可以退。」

▼價值上萬元的秀禾服也被剪爛。（圖／翻攝微博）

▲▼懷孕不想辦婚禮「退不了錢」　她闖婚紗店「剪爛32套禮服」。（圖／翻攝微博）

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