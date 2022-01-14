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全國監所女囚2／3因毒品罪入獄　近5年比男性更有高齡化趨勢

▲▼監獄，鐵籠，出獄，受刑人，法律，更生人。（圖／視覺中國）

▲國內監所女囚多因毒品罪入獄，近5年還有高齡化趨勢。（示意圖／視覺中國）

記者黃哲民／台北報導

在全國監所收容人中，女性一直屬於少數族群，近5年來所佔比率都不到9%，2011年的女性收容人總數更跌破5000關卡，僅有4700多人，而女性最常犯的是毒品罪，比率將近64%，遠高於男性前3大罪名毒品、詐欺與公共危險總和的61.5%。此外，女性收容人比男性有更明顯的高齡化趨勢，近5年來，40歲以上的比率從44%攀升到61.4%，男性僅從50.9%微幅增加到59.7%。

全國監所從2016年至今，曾長期處於人數超收狀態，尤其在2018年，超收比率高達10%，收容人總數超過6萬3000人，後因持續擴建監所空間，至2021年9月底，全國監所核定容額從5萬6000多人增加到5萬8000多人，加上收容人總數逐年遞減為5萬3000多人，超收比率也跳水式驟降，2020年底歸零，至今不再有超收狀況。

監所「收容人」是一個廣義稱呼，包含囚犯也就是受刑人、刑案在押被告、因吸毒而觀察勒戒或戒治者、受感化教育學生、收容少年、受保安處分及押候執行人，還有滯納政府稅費而被管收的義務人，其中以受刑人最多，近5年所佔比率介於87%到93％，人數從2018年最高峰的5萬8000多人，至2021年9月降到4萬6000多人。

收容人絕大多數為男性，從2016年到2021年9月的人數比率都超過91%，女性收容人數向來都是少數族群，所佔比率始終不到9%，近5年人數從2016年底的5300多人攀升到2018年最多時的5600多人，接著一路減少為4700多人。

至於收容人之中的受刑人入監服刑罪名，不分男女都以違反《毒品危害防制條例》居冠，在2021年9月底的4萬6000多名受刑人裡佔比46.9%，人數超過2萬1000人，已是近5年最低比率，第2名到第4名依序為詐欺罪、公共危險罪與竊盜罪，比率各為8.8%、7.4%和6.8%，人數各為4000多人、3400多人和3100多人。

再以性別區分，2021年9月底，男性受刑人總數為4萬2000多人，其中45.3%觸犯毒品罪、將近2萬人，8.4%為詐欺罪，有3500多人，公共危險罪和竊盜罪各佔7.8%與7.1%，人數各為3300多人與3000多人。

女性受刑人所犯罪名集中於毒品罪，2021年9月底女性受刑人總數4100多人，其中63.9%因毒品罪坐牢、達2600多人，比率已超過男性受刑人前3大罪名比率總和，若再加上詐欺罪的12.1%、公共危險罪的3.3%與竊盜罪的3.2%，前4大罪名人數已佔女性受刑人總數逾8成，高達82.5%。

但男女受刑人入監罪名的第5名就截然不同，男性為妨害性自主罪，佔5.7%、有2400多人，女性則赫然是殺人罪，佔2.1%，有88人。男女受刑人其他入監主要罪名還包括強盜、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，另有一些零星罪名。

女性收容人另一項明顯特徵，就是比男性收容人更有「高齡化」趨勢。統計數據顯示，以40歲為分野，從2016年到2021年9月底，全部收容人未滿40歲與40歲以上人數，從大約各半逐漸傾向40歲以上，2021年9月底更呈現40.2%比59.8%的差距。

其中女性收容人未滿40歲比率，從2016年底的56%縮減為2021年9月底的38.6%，40歲以上比率從44%攀升到61.4%，50歲以上比率更多了6個百分點，男性收容人40歲以上比率僅從50.9%小幅上揚到59.7%，再對照近5年女性收容人數從最高峰的5600多人降到2021年9月底的4700多人，更可見女性收容人高齡化趨勢。

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