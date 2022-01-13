淺層地震「預警時間」擬縮短　震後7秒就收警報！颱風預報加密1倍

▲氣象局增列短延時大豪雨警報。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日強震連連，中央氣象局規劃，今（111）年起將強化都會區強震預警作業，針對島內或近岸中大規模的淺層地震，都會區警報發布時間從10秒縮短至7秒、預警盲區範圍從35公里縮小至25公里，最快114年8月完工，並持續建置北部都會區客製化地震預警系統。另針對颱風預報，將從12小時縮短為6小時一次。

氣象局表示，今年進行都會區強震預警精進計畫，擴建與更新井下地震觀測器，升級即時強震站、建置都會區客製化地震預警系統，都會區警報發布時間從10秒縮短至7秒、預警盲區範圍從35公里縮小至25公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該計畫期程為110至114年8月，目前的工作為分區建置相關硬體建設、開發專屬客製化地震預警系統及作業模組，分年分期在不同的都會區建置，不過之後仍需做長期的整合測試，達到穩定成果，才會考慮上線。

▲氣象局提升預警能力。（圖／記者屠惠剛攝）

在強化災害性天氣預報上，氣象局將增列短延時大豪雨警報，推出精緻化鄉鎮沿海預報，颱風預報則由12小時加密為6小時間距，強化山區溪流等地受短時強降雨影響的警訊發佈。

另外，氣象局編列24.4億元經費投入智慧海象環境防災服務計畫，將設置三座離岸海氣象觀測樁、150座沿海自動氣象站及20座高空剖面觀測設備、100艘國籍船舶AIS氣象觀測設備、異常波浪光學監測站、測波流雷達等。