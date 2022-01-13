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5秒畫面百萬人崩潰！她目睹老公偷喝酒　仔細一看竟是「月亮杯」

▲▼ 女網友目睹男友拿她月亮杯喝酒。（圖／翻攝自TikTok／@whateverblablabla）

▲ 女網友目睹老公拿她月亮杯喝酒。（圖／翻攝自TikTok／@whateverblablabla）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女網友日前捕捉到老公在廚房偷喝威士忌，手中的容器卻令她有些眼熟，定睛一看才發現，老公拿的根本不是喝烈酒的小酒杯，而是她的月亮杯，短短5秒的影片在網路上爆紅，令許多網友當場崩潰。

@whateverblablabla but hey, it ain't stupid if it works #trending #fyp #viral #husband #menstrualcup #rihanna #youlooksodumbrigtnow ♬ original sound - Akbar Gbajabiamila

《太陽報》報導，女網友斯凱里烏斯（Amanda Skyrius）在TikTok分享這段偷拍影片，只見她老公站在廚房裡，左手拿著一瓶威士忌，倒進一個杯子形狀的容器中，下秒就將「酒杯」遞到嘴邊一口喝下，接著還低頭看著手中的空杯點了點頭，似乎對威士忌十分滿意。

不過，令斯凱里烏斯動手拍下這段影片的原因不是老公偷喝酒，而是老公手中的容器。她在影片中寫下，「那不是Shot杯」，而是她的月亮杯。但她也表示，「如果那真的可以用，倒也不算蠢啦。」

這段影片在2天內累計320萬次觀看，許多網友嚇得留言表示，「請告訴我那個月亮杯是沒用過的」，釣出斯凱里烏斯親自回應，「可能是，也可能不是」。其他網友則開玩笑說道，「幫老公補充鐵質」、「他用酒精幫妳消毒欸」、「多功能杯」、「拜託把妳告訴他那是月亮杯的過程拍下來」。

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