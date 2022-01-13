董陽孜親題虎虎生風！　台灣虎航「文字彩繪班機」農曆年前起飛

▲台灣虎航「虎虎生風」彩繪班機。（圖／台灣虎航提供）

記者許維寧／台北報導

廉價航空台灣虎航迎本命年！台灣虎航於去年12月重回天際，今年特別邀請書法家董陽孜為台灣虎航創作「虎虎生風」塗裝，並將彩繪印於機身編號B-50015的航機上，也是亞洲首架文字彩繪機，預計於最快於農曆年前起飛。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，隨著各地疫苗施打率的提升，各國邊境可望逐漸開放，台灣虎航已做好復航的萬全準備。今年與董陽孜合作，推出「虎虎生風」彩繪機，希望藉此展現團隊積極正向的態度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

董陽孜為台灣當代重要藝術家，以書法線條為重要創作元素，擅長巨幅文字創作，筆力雄渾、奔放，字形結構及布局自成一格。其代表作品包括「臺北車站」、電影《一代宗師》、《看見台灣》海報，以及移民署入出境查驗章上的「中華民國」、「入境」、「出境」等字皆出自董陽孜之手。

▲台灣虎航「虎虎生風」彩繪班機四字出自藝術家董陽孜之手。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航表示，文字彩繪班機僅一班，預計最快可於1月19日執飛。日前評估各國疫情，去年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，包括桃園飛澳門、桃園至東京成田、桃園至大阪關西及桃園至首爾仁川，宣布重返天際，並於12月28日向臺灣證券交易所申請有價證券上市。

陳漢銘談到，疫情並非航空公司可以掌握只能做好準備，「躺在地上的飛機更難照顧。」目前台虎13架航機都已經做好復飛準備，將順應時機開放。去年選擇年底復飛，主要也是考慮到澳門、東京很多旅客已經很久未回台過年，因此東京飛抵台灣的載客率非常好，台虎未來也會持續肩負乘客的責任。

另外，台灣虎航也表示，向欣丰虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。