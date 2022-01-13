北市聯醫仁愛院區1護理師確診！匡列25人採檢結果出爐

▲北市聯醫仁愛醫院專責病房1護理師確診。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

北市聯醫仁愛院區一名專責病房護理師於11日上午進行第三劑疫苗施打後，當日下午出現發燒、喉嚨痛等症狀，於12日主動通報並進行PCR採檢，報告結果為陽性。仁愛院區表示，隨即匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行新冠肺炎篩檢，採檢結果皆為陰性，並妥善安排於防疫旅館進行居家隔離。

仁愛院區說，本院對於高危單位依照中央流行疫情指揮中心規範，定期安排人員採檢外，針對此事件，已進行感染管制進行SARS CoV2核酸環境採檢，全面清潔消毒，目前結果全數陰性。

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中央流行疫情指揮中心昨日晚間公布，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值16），為台北市某醫院本國籍30多歲女性護理師，1/11出現發燒、喉嚨痛及肌肉痠痛症狀，以為疫苗接種後反應，1/12因工作定期採檢後檢出陽性。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於今日記者會統一說明。

北市聯醫中興院區前日爆出2名護理師確診，其中一名護理師男友也染疫。若加上仁愛院區新增的護理師個案，北市目前已有3位護理師染疫。

▲中興院區護理師案17570及同事、男友都染疫。（圖／指揮中心提供）

