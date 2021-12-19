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花蓮慈院囊括6項新創獎！胰臟癌新藥延續生命　獲多國專利

▲花蓮慈濟醫院團隊在第十八屆國家新創獎頒獎典禮中大放異彩，囊括一項學研新創獎、二項臨床新創獎、及三項新創精進獎殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院團隊在第十八屆國家新創獎頒獎典禮中大放異彩，囊括一項學研新創獎、二項臨床新創獎、及三項新創精進獎殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院團隊在第十八屆國家新創獎頒獎典禮中大放異彩，囊括一項學研新創獎、二項臨床新創獎、及三項新創精進獎殊榮。其中「定點緩釋給藥－開發治療胰臟癌新藥EF－009」，獲得美、日、歐盟等多國專利，並通過美國FDA與衛生福利部食品藥物管理署核准臨床試驗。

胰臟癌在臨床醫學上是非常棘手的癌症，慈濟創新研發中心副研發長韓鴻志教授表示，目前治療胰臟癌的藥物治療後的結果，存活中位數僅6至8個月，5年存活率僅5%，臨床上仍然缺少有效的胰臟癌藥物。

▲花蓮慈濟醫院團隊在第十八屆國家新創獎頒獎典禮中大放異彩，囊括一項學研新創獎、二項臨床新創獎、及三項新創精進獎殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

開發治療胰臟癌新藥EF－009獲獎。

新藥EF-009經內視鏡手術植入，貼在胰臟表面，利用局部藥物高濃度、高滲透、長時效的特性，慢慢釋放1個月，不同於目前藥物，可穿透腫瘤基質纖維化保護牆，抑制癌細胞的免疫檢查點PD-L1，也就是關掉癌細胞抑制免疫T細胞的「煞車」，活化T細胞後就可以辨認出腫瘤，進而殺死腫瘤細胞，提升免疫治療的效果。

在動物試驗中，韓鴻志指出，新藥EF-009能夠有效延長試驗動物約2.2倍壽命，後續將開發進行偕同作用的口服藥，這是首款由台灣研發、取得多國專利、並技轉廠商的胰臟癌藥物。

榮獲臨床新創獎的「模組化遠距健康照護系統－智慧藥箱」，由副院長許文林帶領護理部、癌症研究團隊與財團法人國家實驗研究院儀科中心合作開發的智慧藥箱。

智慧藥箱內建健保卡讀取與視訊模組，可插入健保卡或上方左右的ID手環，透過視訊確認病人，方可啟動藥箱，癌症研究中心主任許仁駿指出，只要用藥時間到，智慧藥箱就會發出音樂提醒長者用藥和做每日的用藥追蹤，若半小時內未取藥，系統將透過APP或LINE群組通知患者、家屬，個案管理師也會做電話關切。

▲花蓮慈濟醫院團隊在第十八屆國家新創獎頒獎典禮中大放異彩，囊括一項學研新創獎、二項臨床新創獎、及三項新創精進獎殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「模組化遠距健康照護系統－智慧藥箱」，內建健保卡讀取與視訊模組，可插入健保卡或上方左右的ID手環，透過視訊確認病人，方可啟動藥箱。

這款智慧藥箱可安裝2個14天量藥盒，藥量可達四週，符合長期處方簽需求，許仁駿主任指出，同時能依照藥物數量與劑型提供客製化，一個月後新藥盒自動寄送到府，舊藥盒同時回收，每餐定時給藥，除了能提升正確用藥率，也能減少重複用藥和藥物浪費，是幫助病人與家屬最佳的輔助，未來還可以配合相關軟體進行遠距診療功能。

另一個獲得臨床新創獎的團隊，由骨科部、教學部以及慈濟大學醫學系，與骨王生技攜手合作「以病患為中心的骨盆安全重建之路：使用3D模擬輔助手術復位固定」計畫，榮獲國家新創獎肯定。

▲花蓮慈濟醫院團隊在第十八屆國家新創獎頒獎典禮中大放異彩，囊括一項學研新創獎、二項臨床新創獎、及三項新創精進獎殊榮。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

以病患為中心的骨盆安全重建，使用3D模擬輔助手術復位固定，榮獲國家新創獎肯定。

骨科部暨教學部副主任葉光庭表示，這計畫除了幫助醫學生透過大體老師進行模擬手術外，還能進一步以3D模擬讓學生擁有更多練習的時間和機會；同時已實際應用在臨床上，幫助今年台鐵太魯閣列車事故一名嚴重骨盆骨創傷的患者，以3D模擬平台為輔助，順利手術重建骨盆，並康復出院。

今年獲得新創精進獎的有2014年獲國家新創獎的HK-001-Wafer對抗人類惡性腦膠質瘤（GBM）；在2016年獲國家新創獎，由臨床病理部主任陳立光與團隊找出「超級細菌的剋星－噬菌體清潔劑」；以及於2017年獲國家新創獎的「用於治療肌萎縮側索硬化（ALS）之開發計畫」。其中陳立光醫師團隊已三度獲得肯定。
 

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