2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵！駭人影片曝光

Italian women subjected to the fruits of the failed multicultural project as they are sexually harassed & assaulted by a group of men on NYE in Milan.



taharrush - large groups of Muzlim men surround their victims & then subject them to sexual assaulthttps://t.co/TLMAPBpYlF pic.twitter.com/UFUOiPcbJ1 — Active Patriot (@ActivePatriotUK) January 10, 2022

記者崔子柔／綜合報導

2名德國女學生在跨年時到義大麗米蘭廣場參加活動，竟突然間遭到18名男子包夾，強制扒衣脫褲試圖性侵，當時畫面被民眾拍下，近日在網路上傳開，而跨年當晚米蘭廣場竟共有9名女性受害。

根據《每日郵報》報導，這2名女學生從德國曼海姆（Mannheim）到米蘭杜莫廣場（Piazza del Duomo）參加跨年活動，竟突然遭到一大群男子包圍，並伸手將她們的衣物扯下、試圖性侵。

畫面中可見，2名女學生被包圍後退到圍欄邊，不斷驚聲哭叫，持續與多名男子推擠拉扯後終於找到空檔，從人群縫隙中鑽出，跑到有警察站崗的區域才脫困。

▲2名女學生遭18男包圍上下其手。（圖／翻攝自推特）



其中一名受害女學生表示，大約有15隻手不斷伸向她，她朝一名男子臉上揮了一拳，對方竟還笑著說「不管怎樣他都會繼續」，接著她被推倒在地上，一群男子把她的裙子往上推，試圖性侵她。

警方調查發現，這群色狼共18人，為15至21歲的男子，包括義大利人和其他國籍人士，其中有3人未成年，目前有2人遭逮捕，當晚另有2起類似性侵案件，共9名女子受害。