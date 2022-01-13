跨性別推「免手術男變女」換證　LBGTQ族群也反對

▲伴侶盟推動「免術換證」，認為只要自認是女性就能更改身分證上的性別，屆時就算是生理男性，也能「合法」進入女廁。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

去年末迄今，台灣LBGTQ（Lesbian女同性戀者、Gay男同性戀者、Bisexual雙性戀者、Transgender跨性別者、Queer／Question酷兒或性別認同疑惑者）社群陷入莫大震盪中。

CTWANT記者訪查，去年9月跨性別者小E免術換證官司勝訴後，有LBGTQ成員擔憂質疑「未術生理男進入女性空間，如何保障女性安危？」同時發現，行政院委外進行的「性別變更法制化研究」問卷調查，設計偏頗，有引導免術換證為國際趨勢意圖，卻對引發爭議隻字未提，且調查對象及問卷內容皆不公開，十分隱密，此標案預計1月15日結案，作為行政院草擬性別變更法案的依據。

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CTWANT記者採訪6位LBGTQ成員，深入了解這3個月來，在歐美社會已衝擊女性安危及權益的「免術換證」，正「無配套」地被推入台灣。他們在提出質疑討論時，遭「伴侶盟」刪文及禁止留言，此事激怒了年輕自由高學歷的LBGTQ成員，因而在公共政策平台提出兩個連署案，並於噗浪等社群發文號召，欲攔阻這班失控的列車。

話說2019年台灣通過同婚法案後，LGBTQ族群開心不已，然2021年9月23日，台北高等行政法院依釋憲案判決，跨性別者小E（已婚，生理男）在未進行變性手術下可戶籍的性別登記，協助打官司的伴侶盟律師團隊對第二案吳宇萱（長庚大學小雯）有望聲請釋憲，對再度打贏免術換證官司更是信心大增。

現行變更法定性別規定（1988年施行）須附上兩張精神科醫師證明「性別不安」及進行手術摘除性器官，2013年政府曾有意修法，但台灣精神醫學會聲明「不建議基於精神科診斷證明允許變更法律的社會性別」後停擺。

直到去年小E案及小雯案出現，一位已動過性別重置手術（SRS）的跨性別女性噗主在噗浪（小眾社群平台）的匿名討論機制「偷偷說」表達憂心，「如何保障生裡女性的私密空間出現未術生理男時的安全？」

LGBTQ成員才驚覺，伴侶盟倡議的免術換證，適用的「跨性別者」，不僅是大家熟悉的《丹麥女孩》莉莉（有性別認同障礙（GID）、性別不安，尋求性別重置手術的『變性人』TS, transsexual），這一個「傘式術語」還包括自認是異性但不排斥原生性器官的「跨社會性別」（TG, transgender），喜歡做異性裝扮的「異裝癖」（CD）、因為性欲而將自己幻想成異性的「幻想變性性興奮」（AG）等。

▲為了阻止免術換證「無配套」在台灣推行，LGBTQ社群成員曼陀羅、Onsdag陸續在公共政策網路參與平台提出反對的連署，也都已經通過，正等待行政院、內政部的回覆。

此討論串讓更多女性噗浪使用者開始理解，歐美社會無配套推行免術換證（自由換證），出現不少犯罪者（特別是性犯罪者）利用跨性別者的身分的犯罪實證，例如女監裡的性侵案，女子SPA與女子美體工作室出現「女屌」，形同為犯罪者打開一扇大門，反而使跨性別女性遭汙名化。

霏霏（性別重置手術者）告訴CTWANT記者，「就算我已經服用女性荷爾蒙15年，還是會有勃起反應。」「我認為，想當女生又捨不得放棄男性器官，那麼政府就開負起責任，暫緩他變更性別登記。」

雙性戀曼陀羅則說，「生理構造不同是鐵打的事實，更別說心理性別並沒有科學實證。」9歲時在網咖曾被怪大叔猥褻的曼陀羅說，「暴力犯罪臨時起意，法律預設有人會犯罪才會立法訂罰則。」為防堵這麼明顯的犯罪漏洞，保護女性空間，她去年10月6日，在公共政策網路參與平台提出《合理性別區隔以保護婦女、孩童安全及建議部分措施減輕跨性別無手術換證後所產生問題》（已有5105人附議通過）。

此外，還有一份問卷調查，令LBGTQ成員「覺得不對勁」。CTWANT調查，此一問卷為行政院性平處2020年9月就「性別變更法制化立法建議問卷」招標，由世新大學性別研究所承接，決標金額130萬元，問卷旨在調查「大眾意見」，但去年9月8日到11月3日僅張貼於特定LGBTQ社群，極為隱密，一般民眾無法搜尋。

本刊檢視該問卷標案的7名評審委員後發現，民團代表僅2名，分別是台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝以及台灣彩虹平權大平台協會執行長呂欣潔，並沒有將兒福、婦女等相關民團代表參與招標委員。

雙性戀者阿尹說，問卷引起激烈爭論，支持免術換證一方說「你好好上廁所何必在意隔壁的有雞雞，你不能接受，就滾出去女廁！」她不解地對CTWANT記者說，「女性受害不值得一提？只在意自己的人權，女性的生命安全就不是人權嗎？甚至認為，這是女性被害妄想症。這太誇張了！」

「看到問卷，我發覺『跳太快』！」Onsdag是生理男泛性戀者，他參加性平運動10多年，「全世界不到20個國家通過（免術換證），西班牙、德國踩煞車，日本擋下，英國正在補破網。」他說，一旦問卷完成報告出爐，性平處將擬出草案送至立法院。

▲去年9月台灣首起免術換證官司勝訴之後，短短3個月，LBGTQ社群陷入莫大震盪，更有不少成員仔細整理各種資訊，希望大眾更了解此事恐危及婦幼安危。（圖／翻攝自柚子旅人部落格）

「這火車衝太快，應該先踩煞車，否則會出事，就算有配套，百密總有一疏，這一疏就是一條女孩的命。」Onsdag已在10月13日於公共政策平台提出《暫緩實施「不需摘除生殖器官即可變更法定性別」之所有措施及政策方向》（已有5392人附議通過）。

女同阿賈亦失望地告訴CTWANT記者，「當不PASS（異性裝扮、或以自己認同的性別生活時，外表會引起其他人懷疑）的跨女，擁有入住（女宿）的合法權時，女性空間還能是女性空間嗎？我不明白，為何把女性的感受棄之不顧？」支持性平運動也捐款給伴侶盟的異性戀Ｗ則說，「以興訟手法製造『有男性生殖器的女性』，我覺得有疑慮，在（伴侶盟）臉書留言，結果被標註無法留言。」甚至被貼上「恐跨」「歧視」。

和Ｗ一樣「被戰略性排除在談話之外」的LBGTQ成員，不願保持沉默，轉而匿名在噗浪、line等社群中發聲，並發動連署及向民代投訴此案，為要讓也被排除在外的公眾、婦幼團體知悉此事及影響，其中又以「柚子旅人」去年11月8日在部落格平台「倉庫」，以「默默『換』走台灣女性的安全空間：不知情下推動的免術換證」為題做了詳盡發文，引來高度關注。

本刊就上述疑慮詢問伴侶盟，該聯盟秘書長簡至潔回覆指出，對女性空間安全的問題「似乎是預設：『只要能夠分辨在女性空間中是否有陰莖存在，就能夠有絕對安全的空間』」，「我們認為若擔心安全，就要回到該如何維護空間安全本身來討論，例如增加照明、警鈴、廁所門設計不預留過大縫隙（只需要通風即可）、增加人員巡邏等。」

針對免術換證相關議題是否會對婦女安全造成影響，以及相關配套措施建議，本刊詢問勵馨基金會、婦女新知基金會獲得的回應為，由於免術換證議題牽涉較廣泛，因此內部仍在討論、凝聚共識，因此尚無法針對議題回應。

本刊就上述連署案及法制化研究問卷向行政院提問，至截稿為止均未獲回應，唯就兩連署案，行政院將於1月底前做出回應。

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