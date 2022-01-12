加強科技犯罪偵查與治安策略　陳家欽點名這2人升任3線2星原因曝

▲新北市刑警大隊大隊長黃壬聰 （圖右）升任警政署秘書室主任。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署12日下午發布高階警官人異動，包含刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆升任警政署資訊室主任，新北市警局刑警大隊長黃壬聰升任警政署秘書室主任引發外界注目，警政署長陳家欽今日受訪表示，警方將因應近年科技犯罪興起，本次人事異動將拉拔警界科技人才接任警政署資訊室主任，希冀強化未來全台警方偵辦網路科技犯罪能量；另外也將借重黃壬聰在新北刑大期間屢屢破獲包含館長槍擊案等重大刑案寶貴經驗，期許他未來成為警政署與行政院治安會報倚重的治安政策幕僚。

▲刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆升任警政署資訊室主任。（圖／記者張君豪攝）

警政署表示，這次晉升120人異動，統一於17日辦理交接，警政署長陳家欽下午接受媒體聯訪時表示，由於近年科技犯罪層出不窮，包含網路線上博弈，詐欺犯罪金流都從以往的實體貨幣虛擬化「往年抓詐騙集團是查扣大筆現金、名宅豪車，但現在扣到的可能是虛擬貨幣冷錢包」是以警政署將提升科技人才拔擢強化未來警界人力布局。

警政署長陳家欽說，未來警界人事布局重點、第一是從警方現有科技人才拔擢、第二是強化警方科技犯罪偵查人員，從低中高階分級培養，第三是加強人員教育訓練、並從技術、知識面並重因應未來科技犯罪趨勢。未來警方必須加強科技犯罪打擊量能，才能有效面對犯罪金流虛擬化，進行有效攔截打擊、避免金流虛擬化趨勢成為犯罪主流。

陳家欽指出，未來警界加強科技犯罪偵查，除了內部訓練外也會加強與科技資安業界的合作，引進外部業界最新技術資訊，推動打擊科技犯罪量能。因此把有科技犯罪偵查實務經驗、與資訊工程技術學養均優的人才接任警政署資訊室，才能透過中央提升全國警察偵辦科技犯罪案件量能。未來也期待警署資訊室成為中央與地方刑案偵辦科技犯罪、及訓練制度溝通規劃的橋樑。

陳家欽說：資安技術不僅在防堵犯罪，也要打擊犯罪，他指出暗網犯罪也是他重視偵辦項目，並舉近來多起重要政府機關遭恐嚇案，也都是科技犯罪手法，台警科技偵查能力不積極提升，未來將窮於應付。

陳家欽受訪時也特別點名，將借重新北市刑警大隊長黃壬聰屢破重案的亮眼資歷，黃這次升任警政署秘書室主任，他在新北刑大期間破獲包含館長槍擊案、新店咖啡商人命案、史上最大50億海洛因磚，逆倫殺父分屍等重大刑案寶貴經驗，期許黃員成為警政署與行政院治安會報倚重的治安政策幕僚。

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