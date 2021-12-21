　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前立委潘維剛率企業家捐名犬護治安　9隻史賓格犬將培訓緝毒

▲前立委潘維剛率企業家慨捐警政署保三總隊史賓格犬作為未來培訓緝毒犬專用。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前立委潘維剛率企業家慨捐警政署保三總隊史賓格犬作為未來培訓緝毒犬專用。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

前立委潘維剛與企業家吳慧真、鄭雅惠、王靜懿、林瑞和、林何彩灼等6人共組慈善愛心團體，長期樂善好施、由於關心國內治安問題，從今年7月1日起捐贈具有查緝潛力的4隻史賓格犬，由內政部警政署保三總隊警犬分隊納作警犬儲備運用，21日他們再度贈予保三總隊5隻史賓格犬，為國內警政治安工作增添一股新力量，創下警民合作良好典範。

▲前立委潘維剛率企業家慨捐警政署保三總隊史賓格犬作為未來培訓緝毒犬專用。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前立委潘維剛率企業家慨捐警政署保三總隊史賓格犬作為未來培訓緝毒犬專用。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示：這次捐贈儀式在21日下午2時在署內舉行，由捐贈貴賓、警政署陳署長、保三總隊總隊長廖宗山出席代表受贈，除犬隻捐贈外，警政署、保三總隊也回贈上述慈善家感謝狀、紀念品以表謝忱。

警政署陳署長指出，感謝前立委潘維剛及各位愛心企業家，為社會治安盡心盡力，捐贈優秀犬隻支持警察查緝工作，讓員警在守護民眾之餘，也感受到企業支持警察工作的善心及貼心。

保三總隊說明：該隊主要工作任務為海運進口貨櫃安全檢查，專責查緝槍毒等違禁物品，因貨櫃空間狹小易夾藏，執行工作時常需運用警犬協助搜索，台灣在2005年成立保三警犬隊，除執行本機關貨櫃安檢及各項查緝工作外，同時亦奉警政署調派，支援國內各警察、情治單位執行緝毒、偵爆場檢勤務。

今年10月21日新北市警局查獲陸上最大走私海洛因磚1172塊案，保三總隊派緝毒犬支援。而成為警犬的關鍵，在於犬種的環境適應、嗅覺力、搜索的慾望、可訓化程度等因素，以此來判斷是否有無成為警犬的潛質。

這次慈善家們捐贈的犬種為史賓格犬（Springer Spaniel）屬中型狩獵犬，有靈敏嗅覺、犬界智商排行較高、服從度高等優良特性。史賓格犬運用在搜索及緝毒工作上，於世界各國家警犬單位已是行之有年，並在查緝成效上頗有口碑，屢屢偵破國內外重大跨境運毒案件。

【其他新聞】

獨／抓到了！PTT網軍帶風向「高嘉瑜愛拍性愛片」　截圖全用同一張

獨／PO男友視角照帶風向「沒品維尼」不是林秉樞！暗黑操作驚曝光

獨／人脈王林秉樞母告別式贈花名單曝光！司法院長監委立委全上榜

 

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
獨／知名唱片高層被偷拍裸照　遭勒索800萬：不然一起死
張學友驚傳破產？　本人親回財務狀況
年僅30歲就去世！　媽手抱軍服「低頭閉眼哭」惹鼻酸
王力宏努力3年成功了！　放閃合照「蕾神1舉動」網秒懂
板橋長腿妹剛下班　當街遭搶走皮包！倒地重摔畫面曝
今年4對離婚CP「哪個丈夫最無辜？」　鄉民狂喊他：值得同情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿遭電擊還逼下跪　高雄男「為了3千元」砍死債主遭重判

獨／知名唱片公司高層被偷拍裸照　遭勒索800萬：不然一起死

儲值點數「報酬率3倍」　男衝郵局匯款賺一波！警嘆：沒這麼好康

外籍夫居檢下樓挨罰10萬　逾期未繳已離境...台籍妻說服分期解決

南崁溪水質異常含重金屬成分　電路板董座找人「埋管」偷排廢水

超有個性老闆轟違停「垃圾裝流氓」　外送員手機反蒐證被告恐嚇

快訊／阿里山公路重大車禍！1人受傷送醫　全線封閉

國家文藝獎得主撒古流疑涉性侵　屏檢分案調查

討太多包養費被大老闆分手！酒店妹砸雞蛋大鬧「挨告後輕生亡」

快訊／涉地下匯兌3年逾4億　檢調4路搜索約談華耀通運董座3人

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

咬死男童比特犬「索爾」獲免死！　潘孟安曝新進度：將慎選認養者

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

10點了！汪「哀怨眼神」催睡覺　媽尷尬：我還在客廳想看劇耶XD

高中生「跳遠剎不住」手腳慌亂　放棄掙扎慘摔原地躺下開睡XD

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

不滿遭電擊還逼下跪　高雄男「為了3千元」砍死債主遭重判

獨／知名唱片公司高層被偷拍裸照　遭勒索800萬：不然一起死

儲值點數「報酬率3倍」　男衝郵局匯款賺一波！警嘆：沒這麼好康

外籍夫居檢下樓挨罰10萬　逾期未繳已離境...台籍妻說服分期解決

南崁溪水質異常含重金屬成分　電路板董座找人「埋管」偷排廢水

超有個性老闆轟違停「垃圾裝流氓」　外送員手機反蒐證被告恐嚇

快訊／阿里山公路重大車禍！1人受傷送醫　全線封閉

國家文藝獎得主撒古流疑涉性侵　屏檢分案調查

討太多包養費被大老闆分手！酒店妹砸雞蛋大鬧「挨告後輕生亡」

快訊／涉地下匯兌3年逾4億　檢調4路搜索約談華耀通運董座3人

「含羞草」草爺被疑「交往男友人」　他衝上台強吻：老婆每晚查勤

口袋不深想裝潢「找統包還設計師？」　神人1比喻秒解

日本7100萬片「安倍布口罩」發不出去！倉庫囤1年　15%都是不良品

北市議會明表決重發敬老金　藍綠黨團祭甲動防跑票

女星遭罵「露胸癖」氣炸回嗆怒告！　法院判決網傻眼：不能罵回去？

不滿遭電擊還逼下跪　高雄男「為了3千元」砍死債主遭重判

免費開放37天！屏東「迪士尼彩繪稻田」1／22登場　看得到超Q三眼怪

推動優質長照服務　嘉義縣洪文芳獲金點獎肯定

純網路保險來了！金管會拍板　保費有望更便宜

就職三周年　盧秀燕自認今年市政最有成效是這件事

社會熱門新聞

快訊／阿里山公路重大車禍！1人受傷送醫

學霸高中生自撞亡　才剛過完18歲生日

2男1女摩鐵開趴！1男全裸陳屍浴缸

快訊／柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

北投婦過馬路！下秒遭轎車撞噴亡

高雄男進護理之家39天「陰莖全切除」　業者指示外勞1動作害慘他

北市大巨蛋工安意外！工人墜地下四樓

「台灣賭神」身分曝光！11億賭資卡澳門

台東藥局深夜惡火！　一家四口受困2死2傷

長腿護理師狂追搶匪！剛下班遭搶影片曝

快訊／台61線大貨車自撞　北上車道封閉

討太多包養費被大老闆分手！酒店妹挨告後輕生亡

16歲學生單車飆太快　汐止路口撞對向車　

安博盒子侵權高達10億　董座等11人遭移送

更多熱門

相關新聞

10隻毛警官退休　5大認養條件曝

10隻毛警官退休　5大認養條件曝

「新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit」18日更新臉書粉絲專頁，上傳10隻退休警犬的可愛照片，表示要替「畢業毛警官」尋找認養家庭，只要民眾符合5大必備條件，就有機會將成為牠們的家人，貼文曝光吸引不少網友踴躍分享，直呼「爸爸媽媽快出現！」

警政署動員警力維護投票安全　全台爆7件影響秩序

警政署動員警力維護投票安全　全台爆7件影響秩序

南投檢警選務機關加強偵查違法案件

南投檢警選務機關加強偵查違法案件

公投全台投入3萬警　干擾投票將法辦

公投全台投入3萬警　干擾投票將法辦

陳家欽頒發中警局獎勵金肯定掃黑成效

陳家欽頒發中警局獎勵金肯定掃黑成效

關鍵字：

警政署保三總隊陳家欽廖宗山警犬緝毒

讀者迴響

熱門新聞

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

「演藝圈真清流是他」30年零緋聞

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏「請假不成求媽出面」！

王力宏賺到了！形象全毀「退粉人數驚呆」

章子怡、汪峰退出共同投資公司！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

與李靚蕾並列「3大女戰神」曝！

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

救王力宏「宏媽的一封信」瘋傳…立法院高人出手

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面