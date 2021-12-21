前立委潘維剛率企業家捐名犬護治安　9隻史賓格犬將培訓緝毒

▲前立委潘維剛率企業家慨捐警政署保三總隊史賓格犬作為未來培訓緝毒犬專用。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

前立委潘維剛與企業家吳慧真、鄭雅惠、王靜懿、林瑞和、林何彩灼等6人共組慈善愛心團體，長期樂善好施、由於關心國內治安問題，從今年7月1日起捐贈具有查緝潛力的4隻史賓格犬，由內政部警政署保三總隊警犬分隊納作警犬儲備運用，21日他們再度贈予保三總隊5隻史賓格犬，為國內警政治安工作增添一股新力量，創下警民合作良好典範。

▲前立委潘維剛率企業家慨捐警政署保三總隊史賓格犬作為未來培訓緝毒犬專用。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示：這次捐贈儀式在21日下午2時在署內舉行，由捐贈貴賓、警政署陳署長、保三總隊總隊長廖宗山出席代表受贈，除犬隻捐贈外，警政署、保三總隊也回贈上述慈善家感謝狀、紀念品以表謝忱。

警政署陳署長指出，感謝前立委潘維剛及各位愛心企業家，為社會治安盡心盡力，捐贈優秀犬隻支持警察查緝工作，讓員警在守護民眾之餘，也感受到企業支持警察工作的善心及貼心。

保三總隊說明：該隊主要工作任務為海運進口貨櫃安全檢查，專責查緝槍毒等違禁物品，因貨櫃空間狹小易夾藏，執行工作時常需運用警犬協助搜索，台灣在2005年成立保三警犬隊，除執行本機關貨櫃安檢及各項查緝工作外，同時亦奉警政署調派，支援國內各警察、情治單位執行緝毒、偵爆場檢勤務。

今年10月21日新北市警局查獲陸上最大走私海洛因磚1172塊案，保三總隊派緝毒犬支援。而成為警犬的關鍵，在於犬種的環境適應、嗅覺力、搜索的慾望、可訓化程度等因素，以此來判斷是否有無成為警犬的潛質。

這次慈善家們捐贈的犬種為史賓格犬（Springer Spaniel）屬中型狩獵犬，有靈敏嗅覺、犬界智商排行較高、服從度高等優良特性。史賓格犬運用在搜索及緝毒工作上，於世界各國家警犬單位已是行之有年，並在查緝成效上頗有口碑，屢屢偵破國內外重大跨境運毒案件。

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