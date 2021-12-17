公投將屆宣講活動增多　南投檢警選務機關加強偵查違法案件

▲南投地檢署召開南投地區檢警聯席會議。（圖／南投地檢署提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是4大公投案的投票日，南投地檢署15日舉辦檢警聯席會議，公投期間的相關執法問題也成為討論焦點之一，檢察長張云綺派任主任檢察官李俊義為執行秘書，隨時與轄區司法警察機關、選務機關合作通報偵查違反公投法的刑事犯罪；警政署長陳家欽日前赴南投縣警局視察時，也要求警方預想公投日可能發生之治安狀況，依法中立行政。

「110年度南投地區檢警聯席會議」於15日在南投地檢署召開，由檢察長張云綺主持，高檢署台中分署檢察長謝榮盛、南投地方法院庭長陳宏瑋、南投縣警局長黃永志及各分局長、刑大和各分局偵查隊長，南投縣調查站主任陳宇源、南投憲兵隊陳育民隊長、移民署南投縣專勤隊長陳介章、南投看守所科長林明政，以及廉政署中區調查組、調查局中機工作站、鐵警局台中分局、刑警局偵六隊、海巡署偵防分署彰化查緝隊等機關代表都出席與會。

▲警政署長陳家欽（前排中）指示南投警方針對公投作好相關維安準備。（圖／南投縣警局提供）

謝榮盛致詞時，針對18日舉辦之全國性公民投票，期許各單位積極投入查察工作；張云綺也指定李俊毅擔任執行秘書，與轄區司法警察機關、選務機關維持密切聯繫，若有專案報告所提之相關觸犯公民投票法刑事責任案件，隨時通報執行秘書，以妥適處理；李俊毅則報告地檢署年度工作概況，並就全國性公民投票提醒與會司法警察機關，注意公民投票法規範之相關刑事責任。

警政署長陳家欽也在15日當天親赴南投縣警局視察，慰勉警察同仁治安維護辛勞，並針對本局近期偵破詐欺集團案、重大刑案、盜伐珍貴林木案等有功人員頒發慰問金及加菜金。

縣警局表示，陳家欽指示全國性公民投票將屆，各類宣講活動增多，除了相關安維工作外，應預想可能發生之治安狀況並作好準備；最後期勉警察同仁應本於「依法行政、行政中立」之原則，全力執行治安維護工作。



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