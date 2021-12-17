　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

公投將屆宣講活動增多　南投檢警選務機關加強偵查違法案件

▲南投地檢署召開南投地區檢警聯席會議。（圖／南投地檢署提供）

▲南投地檢署召開南投地區檢警聯席會議。（圖／南投地檢署提供）

記者高堂堯／南投報導

明天就是4大公投案的投票日，南投地檢署15日舉辦檢警聯席會議，公投期間的相關執法問題也成為討論焦點之一，檢察長張云綺派任主任檢察官李俊義為執行秘書，隨時與轄區司法警察機關、選務機關合作通報偵查違反公投法的刑事犯罪；警政署長陳家欽日前赴南投縣警局視察時，也要求警方預想公投日可能發生之治安狀況，依法中立行政。

「110年度南投地區檢警聯席會議」於15日在南投地檢署召開，由檢察長張云綺主持，高檢署台中分署檢察長謝榮盛、南投地方法院庭長陳宏瑋、南投縣警局長黃永志及各分局長、刑大和各分局偵查隊長，南投縣調查站主任陳宇源、南投憲兵隊陳育民隊長、移民署南投縣專勤隊長陳介章、南投看守所科長林明政，以及廉政署中區調查組、調查局中機工作站、鐵警局台中分局、刑警局偵六隊、海巡署偵防分署彰化查緝隊等機關代表都出席與會。

▲警政署長陳家欽指示南投警方針對公投作好相關維安準備。（圖／南投縣警局提供）

▲警政署長陳家欽（前排中）指示南投警方針對公投作好相關維安準備。（圖／南投縣警局提供）

謝榮盛致詞時，針對18日舉辦之全國性公民投票，期許各單位積極投入查察工作；張云綺也指定李俊毅擔任執行秘書，與轄區司法警察機關、選務機關維持密切聯繫，若有專案報告所提之相關觸犯公民投票法刑事責任案件，隨時通報執行秘書，以妥適處理；李俊毅則報告地檢署年度工作概況，並就全國性公民投票提醒與會司法警察機關，注意公民投票法規範之相關刑事責任。

警政署長陳家欽也在15日當天親赴南投縣警局視察，慰勉警察同仁治安維護辛勞，並針對本局近期偵破詐欺集團案、重大刑案、盜伐珍貴林木案等有功人員頒發慰問金及加菜金。

縣警局表示，陳家欽指示全國性公民投票將屆，各類宣講活動增多，除了相關安維工作外，應預想可能發生之治安狀況並作好準備；最後期勉警察同仁應本於「依法行政、行政中立」之原則，全力執行治安維護工作。
 

►秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿

►「想看垃圾車」自行開窗　2歲男童從4樓墜地致顱內出血

►奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄　未下雪慘先黑了頭

►喜迎第4胎竟難產！母成植物人嬰腦麻　家屬控「等醫1小時+誤判」

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
快訊／金馬影帝陳松勇病逝　享壽80歲
台灣人均GDP快贏韓國了！　網卻揭這1點：台人悲哀
擎天崗50頭水牛暴斃　調查死因出爐
快訊／丁特控天堂M機率不實　遊戲橘子終於出手了
女律師打贏官司　3煞北市街頭暴打畫面曝光
OL遭撿屍性侵！　還被二度強吻、襲胸崩潰
快訊／新竹家具行惡火狂燒！　整排汽車停在旁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

行動支付及約定轉帳繳納地價稅　500元禮券中獎名單出爐

李啟維力推4個不同意　捍衛台灣主權最有力

保障勞工申請墊償權益　仙宗公司欠薪勞工局進行歇業事實認定

健保愛心添暖意　台東縣愛心專戶助弱勢109人受惠

移民署「安心接種疫苗專案」　失聯移工安心打疫苗還獲贈白米

流浪毛小孩住渡假飯店　花蓮狗貓躍動園區啟用

南投連6起電纜線竊案　警查獲長度3249公尺公尺獲台電贈獎勵金

氣候過熱+薊馬肆虐影響　屏東紅豆損失慘重

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

行動支付及約定轉帳繳納地價稅　500元禮券中獎名單出爐

李啟維力推4個不同意　捍衛台灣主權最有力

保障勞工申請墊償權益　仙宗公司欠薪勞工局進行歇業事實認定

健保愛心添暖意　台東縣愛心專戶助弱勢109人受惠

移民署「安心接種疫苗專案」　失聯移工安心打疫苗還獲贈白米

流浪毛小孩住渡假飯店　花蓮狗貓躍動園區啟用

南投連6起電纜線竊案　警查獲長度3249公尺公尺獲台電贈獎勵金

氣候過熱+薊馬肆虐影響　屏東紅豆損失慘重

2022首場耶誕跨年演唱會19日新營登場　 金曲歌后＆最佳樂團＆鐵肺公主熱情演出

公投日又濕又冷　「2降雨熱區」出爐！各地最冷低溫一次看

LIVE／公投之夜最後衝刺　柯文哲率民眾黨反萊豬、護藻礁

TWICE首場巡迴演唱會宣佈取消！　南韓防疫規範升級韓網一片哀嚎

關懷盃／憶兒時與岳東華抓蛇　董子浩：現在不敢了

空軍女士官遭性騷輕生！法院輕判「豬哥學長」9年徒刑　死者父氣壞

女出血14天「肝臟中發現胎兒」　醫分享奇異片網嚇壞：怎麼進去的

瀏海還在！金色摺疊iPhone渲染圖曝光　

南特45周年校慶　歸南國小舞龍隊受邀表演祝賀

重症安寧研究發光！推動善終照護　台東馬偕獲優秀論文獎

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

地方熱門新聞

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南國民黨市議員路口街講

超商募集物資送偏鄉　數量「疫」外翻倍創新高

台南鬧區車隊掃街朱立倫喊4個都同意

桃園「三箭齊發」　強化龜山聯外公車服務

一張圖看高雄社宅分布「這一區最多戶」

法鼓山春聯「大菩提心」　結緣迎虎年好福氣

台東釋迦出國秀實力　伊賀市嚐鮮「歐伊系捏」

台灣民俗村開發為工業區　環盟抗議

交通船有停航可能　預估投票率低

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

南投首座大型親子公園歡喜開箱

更多熱門

相關新聞

公投日又濕又冷　2降雨熱區出爐

公投日又濕又冷　2降雨熱區出爐

今日受到東北季風增強影響，各地明顯轉涼冷，除北台灣外，入夜後中南部氣溫也會顯著下降，中央氣象局指出，今晚到明晨將是最冷的時間，平地最冷約12度，沿海空曠地區可能下探10度。另外明日公投日登場，在桃園以北、東半部降雨機率較高，中南部天氣則較穩定。

公投非擺飾　是民主防腐劑

公投非擺飾　是民主防腐劑

公投成了花大錢的「大型民調」

公投成了花大錢的「大型民調」

工業喝好水人民喝廢水　時力批政府不作為

工業喝好水人民喝廢水　時力批政府不作為

缺席藍營民主守夜　林姿妙：立場不變

缺席藍營民主守夜　林姿妙：立場不變

關鍵字：

檢警聯席會議陳家欽警政署公投

讀者迴響

熱門新聞

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面