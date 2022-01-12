境外單日增92例　柯文哲感覺「怪怪的」：國外PCR不準嗎？

▲北市召開防疫記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣境內12日新增96起新冠肺炎病例，其中有92例為境外移入、4例為本土案例。對此，台北市長柯文哲召開防疫記者會時，對數據感到匪夷所思，會搭乘飛機的旅客，都曾打過2劑疫苗、2天內做過PCR，確診數據卻如此高，「實在有一點匪夷所思，怪怪的。」

12日新增的92例境外移入當中，有52例是在機場篩檢出來的，讓柯文哲大感怪異，因為照理來說，能搭飛機過來的旅客，都曾接種過2劑疫苗、且2天內做過PCR採檢，從醫學常識來看，有點「匪夷所思」。

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▼境外移入一天增加92例，柯文哲感覺「怪怪的」。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲提到，至於是懷疑「他國家的PCR不準」，還是打過的疫苗效果很差，則要進一步研究，從機場篩出的52例來看，意味著國外疫情嚴重，除非都不跟外國往來，否則時間一久，台灣一定會有破口，以現況來看，可能要開始思考，是否要更嚴厲鎖國，或是做好「在社區與病毒共存」的心理準備。

▼目前台灣實施落地即刻採檢，藉此降低機場人員染疫風險。（圖／翻攝王必勝臉書）



至於北市疫情的方面，柯文哲說明，醫院有180名感染Omicron的患者，目前無人插管，病毒恐怕「偏向流感化」，傳播力變強、殺傷力降低，也是後續防疫政策參考的指標。

柯文哲說，現階段市府的主要策略，是重啟防疫專責旅館，主要是考量到疫情狀況，醫院專責病房量能585床，目前有349床空床，確診將近200人，大多都是輕症患者，而這些患者需要的是隔離、集中管制、防止傳染給別人，而非治療，將人都放在醫院，導致院內到處是黃線，反而更危險，重啟專責旅館，才不會讓輕症患者佔滿醫院、擊垮醫療量能。