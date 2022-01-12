「青少年打高端」中研院報告出爐　指揮中心證實「已收到」待審





▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情再起，國內又出現疫苗接種熱潮，而目前青少年可以接種疫苗僅有BNT，國產高端疫苗更是限制20歲以上才能接種，不過有專家透露，高端疫苗臨床研究中研院相關報告已經出爐，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日被問及此事時證實，該臨床試驗資料剛發文到食藥署，還需要再審查。

現行新冠疫苗以成人為主，青少年主要開放12~18歲接種，至於美國與歐盟部分國家則有核准5~11歲接種疫苗。桃園群聚從機場擴大到社區，相關去診個案當中還有5名未滿10歲小朋友，兒童接種新冠疫苗議題也受到關注。

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指揮中心專家小組召集人張上淳昨表示，前幾次會議並未特別就該議題討論，不過隨著欲來越多疫苗種類或國家接受5~11歲接種疫苗，應該可以在ACIP小組會議提出討論，國內目前情況、疫苗接種年齡層好處壞處等做通盤考量。

至於幼兒打新冠疫苗比較需要評估考量的部份，張上淳今日表示，不管藥物、疫苗，在不同年齡層都會有不一樣的反應，就像mRNA疫苗在年輕男性比較容易發生心肌炎等狀況，幼兒也需要相關實證資料，去瞭解疫苗對他們大量施打是否會有哪些不一樣反應。

陳時中則表示，現在疫苗都是緊急使用授權，並未有長期觀察與實驗，都是依據科學證據請專家判斷，尤其5~11歲要去考慮是否利大於弊，尤其台灣社區相對安全情況，相比風險何者較多，都要專家來進行評估。