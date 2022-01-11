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快訊／確診護理師足跡再+1　三重薑母鴨店待3小時

▲▼案17570、17571足跡。（圖／新北市府提供）

▲案17570、17571足跡。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情燒進台北市，台北出現3名本土確診個案（案17570、案17571、案17572）。新北市衛生局接獲通報後，也立刻進行疫調，並公布公共場所足跡， 其中2名確診台北市立聯合醫院中興院區護理師，足跡出現在新北市三重區，包含711、全聯、路易莎咖啡店、清心福全等場所；稍早衛生局更新訊息，護理師還在三重區薑母鴨店待3小時。

台北市聯合醫院中興院區11日傳出有醫護確診，中央流行疫情指揮中心今也證實，中興醫院有3例本土確診，分別為2名中興醫院護理師，以及一名護理師的男友，列案17570~案17572。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，案17570是上大夜班的專責病房護理師，沒有太多院內足跡，是住在院內宿舍，案17570確診後，另外針對全病房同仁採檢，再檢出一位案17571護理師，而第三名確診者是案17570護理師男友。

▲▼案17570相關匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲案17570相關匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

中興3例本土確診，分別為案17570護理師，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一位是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15；另還有一位密切接觸者為案17570護理師男友，1月10日被匡列，Ct值為29。

張上淳表示，目前同病房工作同仁都列密切接觸者，暫時隔離在醫院空房，比較令人擔心的是，個案是專責病房護理師，有照顧5位確診病人，其中有3人定序Omicron，所以會擔心傳播力會不會比較強，會跟醫院討論是不是要做大幅度匡列隔離。

▲▼案17570醫院調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）

▲案17570醫院調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）

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