撒古流疑涉性侵遭「雙殺」！喪失代表台灣參展資格、補助經費泡湯

▲國家文藝獎撒古流被控性侵，如今兩個赴海外參展機會泡湯。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）



記者林育綾／台北報導

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵案，引發各界關注，如今也遭到「雙殺」。他原預計代表台灣參加第59屆「威尼斯雙年展」，也受德國邀請參加「卡塞爾文件展」；不過北美館今（12）日發表聲明，決議終止他代表台灣參展；而國藝會也同步聲明，停止贊助撒古流參加卡塞爾文件展的經費。

威尼斯國際美術雙年展、卡塞爾文件展，2個都是國際視覺藝術領域上最受矚目的大展，而台灣藝術家撒古流．巴瓦瓦隆原計畫代表台灣參與，也接受國藝會補助，不過如今兩個機會都因涉性侵案而泡湯。

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▲北美館發表聲明，終止撒古流代表台灣館參加第59屆威尼斯雙年展。點圖可放大。（圖／翻攝自北美館網頁）

北美館今發表聲明表示，關於「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展藝術家撒古流·巴瓦瓦隆疑涉妨害性自主事件，其參展代表性引起各界高度關注，北美館經諮詢「專案諮詢委員會」（由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表所組成）及「台灣館藝術家提名委員會」，決議終止撒古流．巴瓦瓦隆代表台灣館參加本屆威尼斯雙年展。



北美館指出，向來以最高專業標準促進藝術發展自許，亦反對任何侵犯人身權利之行為，由於該事件發展已為國際藝壇所正視，館方為了維護台灣之國際外交形象與聲譽，同時避免台灣館之藝術表現討論失焦，特慎重做出本決定。

▲國藝會發布聲明，停止贊助經費。（圖／翻攝自國藝會網頁）



而國藝會原計畫支持撒古流參展15屆卡塞爾文件展，如今也發布聲明表示，先前（去年12/20）在尊重德國展方及不影響全體藝術家／團體獲邀參展之權益下，先行暫緩贊助撒古流之展覽製作；但德國展方經國藝會知會後，亦於後一日（12/21）發表聲明暫緩其參展。

國藝會指出，「由於德國展方迄今未有進一步的決定，為免影響其他參展藝術家之權益，不論德國展方是否續邀撒古流參展，本會均將停止其贊助；同時亦尊重德國展方最後決定與後續司法程序。」

另外，針對國家文藝獎得主資格之問題，因「國家文藝獎設置辦法」之制定與修正，屬國藝會董事會權責，國藝會也訂於1月26日將相關議題提請董事會討論。