民進黨團：國民黨對修憲議題毫無興趣　「他們只想當會議主席」

▲民進黨立法院黨團召開「修憲是何等大事，國民黨嘜走」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳12日表示，修憲委員會今天應該要由國民黨團召開公聽會，但是在昨天下午的截止時間以前，修憲委員會沒有發出任何的開會通知單，「為什麼國民黨一直用這樣的程序杯葛，其實只有一個原因，就是他們想當主席」。

民進黨立法院黨團12日上午召開「修憲是何等大事，國民黨嘜走」記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委范雲等人。

劉世芳表示，今天早上國民黨團召開記者會，對於修憲委員會的召開程序，又是充滿酸言酸語，但是修憲是何等大事，必須要有高度的共識，民進黨團在過程都非常尊重在野黨團，國民黨團的論述有非常多錯誤、時間上不對的地方。

劉世芳說明，修憲委員會今天應該要由國民黨團召開公聽會，「但是他們不願意」，所以在昨天下午的截止時間以前，修憲委員會並沒有發出任何的開會通知單，「至於為什麼國民黨一直用這樣的程序杯葛，其實只有一個原因，就是他們想當主席」。

黃世杰指出，綜合整個修憲的過程，民進黨團得到的結論就是，「國民黨其實只想當會議的主席，他們對於修憲的議題跟內容毫無興趣」，民進黨團在每次開會之前，都是依照立法院的慣例跟議事規則，絕對沒有今天國民黨團所說的多數暴力碾壓，或者有用任何表決來決定召委。

黃世杰批評，國民黨團今天明明可以召開審查會、公聽會，自己卻放棄權力、不進行實質討論，「現在就說修憲不參加、一定會失敗，而且失敗百分之百是民進黨的責任」，民進黨團非常疑惑，為什麼現在就說修憲會失敗，並且開始討論失敗是誰的責任，「這個不是心虛嗎」。

黃世杰呼籲，國民黨團絕對有百分之百的權利，回到立法院跟所有黨團好好討論，而不是用這種方式杯葛、製造修憲的失敗，然後從現在開始就在推卸責任，這是最不負責任的做法，呼籲國民黨團回來好好開會、參加討論，才能回應社會的期待，「因為修憲是何等大事，國民黨嘜走」。

劉世芳諷刺，國民黨在四大公投案結束後不思振作，「國民黨團如果要振作的話，在修憲議題上，先回應社會有共識的18歲公民權，其實才是正辦」，而不是一再地迴避、推託、延期甚至甩鍋，都不是身為最大在野黨應該要有的責任。

劉世芳也說，在國民黨內部支持修憲，希望讓憲政大計繼續往前走的立委，所以人都應該站出來回應社會的期待，「你不用回應民進黨的期待，但你要回應全體社會的期待」。

范雲表示，非常遺憾今天沒有辦法參加公聽會，因為原本在議程上，今天應該是國民黨團主持的修憲公聽會，結果辦公室昨天才知道「國民黨拒絕」，現在居然可以就直接不舉辦，真的讓人非常失望。

范雲指出，台灣在18歲公民權已經落後，「不是在民主國家落後，在亞洲國家也是落後」，台灣絕對不能在青年的權益上，成為亞洲的後段班，尤其這個訴求已經超過10年，國民黨也承諾要修憲，請國民黨不要再拿程序理由甩鍋給別的政黨，也請不要站在青年的對立面。